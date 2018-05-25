Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ

Hậu trường 25/05/2018 13:59

Ngoài sự nghiệp thành công, MC Phan Anh còn sở hữu gia đình hạnh phúc đáng mơ ước bên người vợ xinh đẹp, thông minh cùng 3 con nhỏ đáng yêu.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Phan Anh và bà xã đã ly hôn sau hơn 10 năm sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, nam MC vẫn tỏ ra khá bình thản.

Tin đồn không hay khiến cuộc sống của gia đình Phan Anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn của người hâm mộ. Thế nhưng, khi lục lại những hình ảnh được Phan Anh công khai trên trang cá nhân, công chúng tin rằng cuộc sống hôn nhân của nam MC và bà xã xinh đẹp vẫn rất ấm êm.

Dù bận rộn công việc nhưng Phan Anh vẫn sắp xếp thời gian để cùng vợ con đi du lịch "hâm nóng" tình cảm gia đình.

Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 1
Phan Anh từng tiết lộ, trước khi quyết định về chung nhà, anh và bà xã đã có gần 15 năm yêu nhau - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 2
 Phan Anh thường xuyên đi chơi, du lịch để 'hâm nóng' tình cảm cùng bà xã - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 3
Vợ Phan Anh tên Dương Yến Ngọc, chị sở hữu nét đẹp đằm thắm dù đã là mẹ 3 con - Ảnh: Internet
Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 4
Phan Anh và bà xã cùng chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các con - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 5
Đôi khi, 2 vợ chồng trẻ còn 'trốn con' để dành thời gian riêng tư cho nhau - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ - Ảnh 6
Không cần giải thích, Phan Anh cũng chứng minh được hôn nhân của mình đang vô cùng vững chắc và hạnh phúc qua những hình ảnh này - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh bức xúc khi nhà báo Lại Văn Sâm bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo lừa đảo

MC Phan Anh bức xúc khi nhà báo Lại Văn Sâm bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo lừa đảo

Từng rơi vào trường hợp tương tự, Phan Anh bức xúc lên tiếng về việc hình ảnh cá nhân của nhà báo Lại Văn Sâm bị kẻ xấu dùng để lừa đảo.

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