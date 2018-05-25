Hé lộ cuộc sống hôn nhân của MC Phan Anh giữa tin đồn đã bí mật ly hôn vợ

Nhiều ngày qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Phan Anh và bà xã đã ly hôn sau hơn 10 năm sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, nam MC vẫn tỏ ra khá bình thản.

Tin đồn không hay khiến cuộc sống của gia đình Phan Anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn của người hâm mộ. Thế nhưng, khi lục lại những hình ảnh được Phan Anh công khai trên trang cá nhân, công chúng tin rằng cuộc sống hôn nhân của nam MC và bà xã xinh đẹp vẫn rất ấm êm.