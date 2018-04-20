Từng rơi vào trường hợp tương tự, Phan Anh bức xúc lên tiếng về việc hình ảnh cá nhân của nhà báo Lại Văn Sâm bị kẻ xấu dùng để lừa đảo.

Những ngày qua, dư luận liên tục xôn xao khi cựu nhà báo nổi tiếng của VTV – Lại Văn Sâm bức xúc lên tiếng khi hình ảnh của mình bị lợi dụng để quảng cáo thuốc trị bệnh ngủ ngáy. Nhiều khán giả và nghệ sĩ đã bày tỏ ý kiến ủng hộ ông. Mới đây, MC Phan Anh cũng lên tiếng nói rõ quan điểm của mình về vụ việc của đàn anh. Nhà báo Lại Văn Sâm bức xúc dùng từ 'đê hèn và khốn nạn' cho những người mượn hình ảnh của mình để lừa đảo - Ảnh: Internet "Thực sự thì mình cũng nản với chuyện này.

Vì đến như anh Sâm mối quan hệ với các cơ quan chức năng rất rộng thì việc xử lý cũng không... hề đơn giản chút nào, mà chỉ còn cách bày tỏ trên chương trình của Đài. Bản thân mình có lần cương quyết nhờ luật sư lập vi bằng để tính nhờ các cơ quan quản lý xử lý, nhưng sau khi được tư vấn thì chấp nhận bỏ vì “được vạ má sưng”, dành thời gian làm việc khác tốt hơn. (Tất nhiên là không phải không xử lý được, nhưng các chế tài với các đơn vị vi phạm quá nhẹ, nghe xong mình đành thở dài bỏ qua còn hơn).

Bức xúc này xin gửi đến những người ra luật, nghị định, quy định.. trên trời ạ!", Phan Anh viết. MC Phan Anh cho rằng việc xử lý những trường hợp lừa đảo này không hề đơn giản - Ảnh: FBNV MC Phan Anh cũng thông tin rằng nhà báo Lại Văn Sâm hoàn toàn không lập trang Facebook cá nhân hay trang Fanpage nào để cảnh báo người dùng tránh bị mắc lừa. Chia sẻ của nam MC nhận được không nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên dưới bài viết nhiều người cũng lên tiếng bức xúc về vụ việc trên. Nam MC cũng cho biết mình cũng từng rơi vào trường hợp tương tự - Ảnh: FBNV Một dân mạng cho biết người thân của mình cũng từng tin vào quảng cáo lừa đảo này - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh triết lý tình yêu, hạnh phúc bên vợ đẹp ngày Valentine "Tình yêu thật sự là tình yêu mà ta muốn đối phương hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc của người đó không phải là với ta" - MC Phan Anh bày tỏ.

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