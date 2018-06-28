Mang tiền lên Hà Giang, MC Phan Anh đứng giữa vách núi đá đang sạt lở khiến nhiều người khiếp vía

Mới đây, Phan Anh khiến nhiều người thót tim khi đăng tải những clip quay lại hành trình đi từ thiện đầy cam go. Nơi anh và đoàn từ thiện ghé thăm là huyện Vị Xuyên, một trong những vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa mưa bão năm nay. Có thể thấy, Phan Anh rất chịu khó khi sẵn sàng xắn quần lội bộ hàng giờ, leo núi đến thăm hỏi nhà dân bất chấp hiểm nguy. Chứng kiến cảnh nam MC đứng giữa những vách núi cheo leo hay trên các con đường vừa mới sạt lở, nhiều người không khỏi rùng mình và lo lắng.

Sau khi quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh cùng bạn bè đã băng rừng tiếp cận các gia đình bị lũ quét ở Hà Giang. Mặc dù mưa bão hoành hành, đường sá hư hỏng nặng nhưng nam MC vẫn xông xáo đến từng nhà để giúp đỡ vật chất và động viên tinh thần.

Đường sạt lở, ô tô không thể đi được. Cả nhóm phải đi bộ 7km. Lúc thì đi đường bằng, lúc thì cắt ngang đồi, hoặc xuyên rừng như những người bản địa. Và thực tế là phải chấp nhận đối mặt với rủi ro. Mấy ngày nay trời vẫn liên tiếp có mưa. Đất ngấm đẫm nước có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Thị trấn Vị Xuyên, một người mới mất do bị đất lở vùi lấp trên đường ra chợ", Phan Anh viết.

"Đi hỗ trợ đồng bào bị lũ quét ở vùng cao rất khác với trí tưởng tượng lúc ngồi gõ phím, ngay cả với người đã có chút thực tế. Ví dụ như nơi chúng tôi đến là Hà Giang lần này. Bà con ở rải rác, lũ quét có thể chảy ngang những điểm khó đoán chứ không phải chỉ chảy qua các con suối, thác nhỏ hàng ngày. Có xã cả xã chỉ 1 hộ không may lũ quét tràn qua như Lao Chải, nơi tôi sắp ghé thăm.

MC Phan Anh bỏ hết công việc đi lên Hà Giang làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Trước khi quyết định đi lên Hà Giang làm từ thiện, Phan Anh từng đắn đo suy nghĩ rất nhiều vì bị cư dân mạng chửi bới, nghi ngờ không minh bạch. Tuy nhiên, nam MC cuối cùng vẫn không thể làm ngơ vì quá xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của đồng bào. Chia sẻ sau chuyến đi cam go, Phan Anh vẫn chưa hết bức xúc trước những anh hùng bàn phím chỉ biết ngồi ở nhà chỉ trỏ.

"Một số đoạn đèo, đường bị cuốn trôi, người dân mới chỉ tìm cách sửa chữa tạm để đi bộ qua, không cẩn thận trượt chân, là sẽ lao ngay xuống thung lũng phía dưới. Có những chỗ đi ngang qua, vòng sang phía bên kia dốc, chúng tôi mới thấy trơ ra chỉ còn phần đường nhựa ở bên trên, phía dưới đất đã trôi hết, phần đường nhựa chơ vơ như một cây cầu không chân. Lúc đi về chúng tôi vừa băng qua vừa run, và yêu cầu cả đoàn không đi cùng một lúc, nhằm phòng xa vẫn hơn.

Đó cũng là lý do mà các lực lượng địa phương phải cho tới 7 người hỗ trợ đi cùng chúng tôi đề phòng tình huống xấu. Và dù may mắn thỉnh thoảng đi nhờ được 1 đoạn xe máy của đồng bào có nhà ở giữa các đoạn đường sạt lở cả nhóm cũng mất gần 3 tiếng mới đến đích. Khi chúng tôi trở lại trời đã tắt nắng từ lâu.

Trong đoàn tôi, họ không được phép đến những nơi mà nhiều khi sự có mặt của họ lại có thể làm vướng chân công tác hỗ trợ. Họ chỉ cần đến những nơi dễ đi. Chứ không làm cái việc rất khó với người có tâm: đó là ngồi nhà, cào bàn phím, soi mói, suy diễn, bịa đặt hay vu khống", Phan Anh tâm sự.

Phan Anh sẵn sàng xắn quần, lội bùn sìn hàng chục km để tiếp cận nhà dân - Ảnh: FBNV

Clip MC Phan Anh đứng giữa con đường mới sạt lở khiến nhiều người thót tim

Hoàng Bách và bạn bè lo lắng cho sự an nguy của Phan Anh - Ảnh: FBNV

Dù bị nhiều người chỉ trích nhưng MC Phan Anh vẫn làm việc nên làm - Ảnh: FBNV

Clip MC Phan Anh đứng trên một con dốc mới bị lũ quét qua