Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh

Hậu trường 11/05/2022 11:20

Diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần vừa mới có màn tương tác gây chú ý cư dân mạng, làm rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Sau hôn nhân tan vỡ, nam diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, có thể thấy cả hai thường xuyên trò chuyện, tương tác qua lại trên mạng xã hội một cách thoải mái, vui vẻ.

Mới đây, khi Việt Anh khoe một loạt hình ảnh chụp cùng con trai khi đang ở nhà, Hương Trần cũng là một trong những người đầu tiên để lại bình luận bên dưới bài viết của chồng cũ. Theo đó, nam diễn viên kể về sự vất vả, khó khăn khi trông con một mình, anh sẵn sàng chia sẻ: "Đè đầu cưỡi cổ là có thật. Trộm vía 30kg ngồi lên cổ, vầy vò cả tiếng đồng hồ không tha cho bố. Đi quay cả ngày không mệt bằng chơi với ông tướng 2 tiếng đồng hồ".

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 1
Bài viết của Việt Anh khi ở nhà chăm con trai. - Ảnh chụp màn hình

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 2

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 3

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 4
Nam diễn viên chơi đùa cùng con trai. - Ảnh: FBNV

Tuy than thở mệt mỏi là vậy nhưng có thể nhận thấy Việt Anh vẫn rất vui vẻ, khuôn mặt tươi cười khi được chơi đùa cùng con trai. Tuy nhiên, ngay sau đó vợ cũ của nam diễn viên liền để lại bình luận nghi ngờ: "2 tiếng hay là chơi được 2 phút". Việt Anh cũng nhanh chóng thanh minh, đính chính: "Vớ vẩn, sợ là 2 tiếng 30 phút cũng nên".

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 5
Màn tương tác của 2 vợ chồng Việt Anh - Hương Trần. - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, màn tương tác trò chuyện thú vị của Việt Anh và vợ cũ cũng đủ cho thấy mối quan hệ hiện tại của cả hai, họ có vẻ rất thoải mái trong cư xử với nhau.

Khoe loạt ảnh chụp cùng con trai, vợ cũ vào bình luận thế nào mà diễn viên Việt Anh phải vội vàng thanh minh - Ảnh 6
Việt Anh hội ngộ vợ cũ, mừng sinh nhật con trai hồi tháng 03/2022. - Ảnh: FBNV

Được biết, Việt Anh và Hương Trần đã kết hôn năm 2015 và có với nhau một cậu con trai chung. Cho đến năm 2019, họ công khai tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ, nguyên nhân được cho là do những khác biệt trong quan điểm sống không thể dung hòa được. Chính vì vậy, hai người đã quyết định "đường ai nấy đi". 

Từ khóa:   Việt Anh Diễn viên Việt Anh Việt Anh và Hương Trần

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