Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ

Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp vợ chồng nhận được rất nhiều sự yêu mến và theo dõi của khán giả. Thế nhưng, sau 24 năm bó, cặp đôi gây tiếc nuối khi thông báo "đứt gánh" giữa đường. Sau hôn nhân đổ vỡ, cả hai đều kín tiếng và không nói về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, họ chỉ chia sẻ về cuộc sống mới với hoạt động tham gia nghệ thuật và hội họp bên bạn bè, con cái.

Quang Minh và Hồng Đào có với nhau 2 cô con gái sau 24 năm chung sống - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quang Minh đã đăng tải hình ảnh chụp cùng nhiều bạn bè ở quán cà phê. Tuy nhiên, điểm đập ngay vào mắt của cư dân mạng là dáng ngồi điệu đà, vắt chéo chân của nam nghệ sĩ. Hình ảnh của Quang Minh ngay sau đó nhận được rất nhiều bình luận hài hước, thậm chí là trêu chọc từ phía bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Điển hình như danh hài Lê Huỳnh để lại bình luận dí dỏm gọi Quang Minh là "bà": "Quán của chồng bà khai trương hả bà Minh?". Đáp lại đồng nghiệp, nam nghệ sĩ cũng hài hước không kém: "Wow, bà thông minh quá!"