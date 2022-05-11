Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ

Hậu trường 11/05/2022 10:39

Sau 3 năm "đường ai nấy đi", Quang Minh liên tục gây chú ý với những hình ảnh điệu đà và vướng nghi án yêu đồng giới.

Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp vợ chồng nhận được rất nhiều sự yêu mến và theo dõi của khán giả. Thế nhưng, sau 24 năm bó, cặp đôi gây tiếc nuối khi thông báo "đứt gánh" giữa đường. Sau hôn nhân đổ vỡ, cả hai đều kín tiếng và không nói về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, họ chỉ chia sẻ về cuộc sống mới với hoạt động tham gia nghệ thuật và hội họp bên bạn bè, con cái.

Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ - Ảnh 1
Quang Minh và Hồng Đào có với nhau 2 cô con gái sau 24 năm chung sống - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quang Minh đã đăng tải hình ảnh chụp cùng nhiều bạn bè ở quán cà phê. Tuy nhiên, điểm đập ngay vào mắt của cư dân mạng là dáng ngồi điệu đà, vắt chéo chân của nam nghệ sĩ. Hình ảnh của Quang Minh ngay sau đó nhận được rất nhiều bình luận hài hước, thậm chí là trêu chọc từ phía bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Điển hình như danh hài Lê Huỳnh để lại bình luận dí dỏm gọi Quang Minh là "bà": "Quán của chồng bà khai trương hả bà Minh?". Đáp lại đồng nghiệp, nam nghệ sĩ cũng hài hước không kém: "Wow, bà thông minh quá!"

Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ - Ảnh 2
Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ - Ảnh 3
Đồng nghiệp, khán giả bình luận hài hước trước dáng ngồi điệu đà của Quang Minh - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy cách đây ít ngày, Quang Minh còn bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật bên chàng trai trẻ. Cả 2 mặc đồ đôi, thậm chí còn có hành động thân mật dành cho chàng trai này là một nụ hôn. Những hành động kì lạ của nam nghệ sĩ lại lần nữa gây nghi vấn đang yêu đồng giới. Kèm theo bức ảnh, Quang Minh không ngại chia sẻ: "Ngày hôm qua mình đăng tải tấm hình này vào story chơi thôi. Vậy mà có hơn 23 nghìn người vào xem. Có những người bạn của Quang Minh nhắn tin: '"hôi nha đừng nha anh", có người thì nhắn: "Chơi lớn luôn anh" rồi v,v... Vậy các bạn nghĩ sao về tấm hình này?". 

Liên tục vướng nghi vấn yêu đồng giới, dàn sao Vbiz lần nữa 'hú vía' trước ảnh thân mật của Quang Minh bên trai trẻ - Ảnh 4
Quang Minh còn bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật bên chàng trai trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Những hình ảnh gần đây của Quang Minh khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng chồng cũ Hồng Đào chỉ đang đùa giỡn, tạo nên nhiều tiếng cười cho mọi người nên cố tình xây dựng hình tượng nữ tính ấy.

Trong suốt 3 năm kể từ khi thông báo ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào vẫn luôn cư xử văn minh với nhau. Điển hình là luôn dành nhiều lời khen cho người cũ hay những lần cùng nhau gặp gỡ hội ngộ với các con. Cuộc sống và sự nghiệp của Quang Minh cũng dần đã ổn định trở lại sau biến cố hôn nhân.

Hậu ly hôn Hồng Đào, Quang Minh công khai 'tình tứ' bên trai lạ, phản hồi sau đó khiến dân mạng bàn tán xôn xao?

Hậu ly hôn Hồng Đào, Quang Minh công khai 'tình tứ' bên trai lạ, phản hồi sau đó khiến dân mạng bàn tán xôn xao?

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh đã khiến dân tình dậy sóng khi đăng tải hình ảnh mới trên trang story cá nhân.

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