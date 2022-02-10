Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: "60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó"

Hậu trường 10/02/2022 21:41

“Đại gia chân đất” Quang Tèo sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và đi dọc khắp mọi miền đất nước đã có trong tay khối tài sản khổng lồ, điển hình là biệt thự nguy nga, hoành tráng khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) khiến người hâm mộ liên tục trầm trồ khi hé lộ cơ ngơi cực khủng tại ngoại thành Hà Nội. Căn biệt thự được xây dựng 2 tầng với phong cách cổ điển sang trọng theo hơi hướng châu Âu với những mảng khối được đắp cầu kì, tinh tế. Không chỉ có khoảng sân vườn rộng rãi, thoáng đãng, nội thất phía trong căn biệt thự cũng rất tiện nghi, hoành tráng.

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 1
Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 2
Biệt thự tiền tỉ nguy nga, lộng lẫy của nghệ sĩ Tiến Quang (Quang Tèo)

Khu vực giải trí của căn biệt thự, nghệ sĩ Quang Tèo còn bày trí bàn bi-a để vui chơi mỗi khi tụ họp cùng bạn bè. Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước cơ ngơi của nam diễn viên hài và còn hóm hỉnh nhận xét: “Ồ ngoài đời không ngờ anh lại giàu có như vậy”; “Quen với hình ảnh nông dân rồi như này không quen lắm”; “Quen với mấy vai diễn khổ khổ của bác rồi”; “Người ta siêng năng, đi diễn cả mấy chục năm được tài sản như thế này cũng chẳng có gì lấy làm lạ”…

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 3
Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận hóm hỉnh trước cơ ngơi đồ sộ của "Đại gia chân đất" Quang Tèo

Trước những lời khen có cánh từ cư dân mạng dành tặng cho mình, Quang Tèo lại vô cùng khiêm tốn. Anh cho biết ngôi nhà là thành quả lao động của mấy chục năm bôn ba vất vả, đi khắp mọi miền đất nước mang tiếng cười đến với mọi người. "60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó", NSƯT Tiến Quang tâm sự.

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 4
Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 5
Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 6
Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 7

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 8

Không gian bên trong căn biệt thự được bài trí lộng lẫy, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa

Ngoài căn biệt thự mới hoàn thiện đó, vợ chồng nghệ sĩ Quang Tèo còn sở hữu căn nhà trị giá hơn 7 tỷ đồng, rộng khoảng 170m2 tại khu Mỹ Đình (Hà Nội). Anh đã bỏ tiền mua hai căn hộ 2 tầng liền nhau và sửa lại để ở.

Chia sẻ về khối tài sản mình tích cóp được sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, nghệ sĩ Quang Tèo nói: "Năm nay tôi cũng gần 60 tuổi rồi. Tôi là một Thượng tá, một Sĩ quan cao cấp công tác trong quân đội nên lương của tôi cũng tương đối cao.

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 9
Ít ai biết nghệ sĩ Quang Tèo là một sĩ quan quân đội cao cấp

Cái thứ 2, tôi là một trong những nghệ sĩ chịu khó đi làm nhất. Năm nay có lẽ tôi là "quán quân" trong làng hài. Tôi làm tất cả 8 đĩa hài. Nói như vậy là để mọi người hiểu sức làm việc của tôi rất nhiều. Ví dụ như hôm nay tôi có 3 show bị trùng nhau mà không nhớ ra.

Còn chuyện tài sản thì tôi nghĩ rằng như vậy cũng không nhiều. Vừa rồi tôi mua cái nhà 7 tỷ, được rất nhiều người quan tâm. Nhưng nói thật với con người ta, đến cuối đời mới mua được một cái nhà 7 tỷ thì nó cũng bình thường.

Khoe biệt thự tiền tỷ, nghệ sĩ Quang Tèo: '60 năm cuộc đời, đi khắp đất nước giờ mới về xây được căn nhà đó' - Ảnh 10
Để có được cơ ngơi hiện tại, NSƯT đã chăm chỉ đi khắp đất nước mang lại tiếng cười cho khán giả

Tôi quen biết một cặp vợ chồng chỉ hơn 30 tuổi thôi nhưng họ đang xây một cái nhà ở Ninh Bình, chưa hoàn thiện đâu, mới xong phần thô thôi đã hết 250 tỷ rồi. Nếu hoàn thiện chắc gần 400 tỷ.

Tôi tuổi gấp đôi như thế, gần cuối đời mới mua được cái nhà 7 tỷ thì có là cái gì đâu. Nói ra còn xấu hổ".

Biệt thự hoành tráng ở Thạch Thất của diễn viên Quang Tèo

Biệt thự hoành tráng ở Thạch Thất của diễn viên Quang Tèo

Căn biệt thự mới hoàn thiện của nghệ sĩ Quang Tèo khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

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