Khoe ảnh cưới đẹp lung linh, diễn viên Tường Vi sắp kết hôn?

Bên cạnh những lời chúc mừng gửi đến diễn viên Tường Vi, nhiều người vẫn bán tín bán nghi vì cho rằng chân dài này chỉ đăng ảnh sống ảo.

Diễn viên Tường Vi là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Xuất thân là người mẫu teen, nhưng chân dài sinh năm 1989 lại thành công và được biết đến khi tham gia nhiều bộ phim như: Cô Thắm về làng, Bỗng dưng muốn khóc, Cá Rô em yêu anh, Tóc rối...

Tuy nhiên sau thành công ở loạt vai diễn đình đám, "cô Thắm" lại dần vắng bóng trên truyền hình. Dù vậy mọi thông tin về chân dài này vẫn được công chúng quan tâm.

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Tường Vi - Ảnh: FB

Mới đây, Tường Vi thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh diện áo dài cô dâu màu trắng, tay cầm hoa cưới. Nữ diễn viên e ấp bên một chàng trai diện vest lịch lãm đang đứng quay lưng giấu mặt. Không chỉ vậy, mỹ nhân phim "Cô Thắm về làng" còn kèm dòng chú thích: "Coi bộ tống tiễn tui cả nhà rất vui!".

Cô nàng gây bất ngờ khi khoe ảnh diện áo dài cưới bên chàng trai giấu mặt - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bức ảnh của diễn viên Tường Vi đã nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng vì tin rằng cô nàng sắp "lên xe hoa" ở tuổi 30. Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra hoài nghi rằng có thể đây chỉ là hình ảnh trong một bộ phim hay dự án mới của chân dài này.

Mọi người dành những lời chúc tốt đẹp gửi đến diễn viên 'Cô Thắm về làng' - Ảnh: FB

Hiện tại người hâm mộ vẫn đang chờ đợi lời xác thực chính thức từ Tường Vi.

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