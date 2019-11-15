Sau đám cưới, Bảo Thy lần đầu chia sẻ về chồng đại gia, khẳng định kết hôn vì tình yêu đích thực

Hậu trường 15/11/2019 16:13

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Thy bất ngờ gây chú ý khi lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân với chồng đại gia.

Sáng nay (15/11), hôn lễ của nữ ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đã chính thức diễn ra tại nhà thờ. Trước đó, cặp đôi đã gửi đến người hâm mộ bộ ảnh cưới cực lung linh.

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Cặp đôi làm lễ tại nhà thờ sáng nay (15/11) - Ảnh: Internet

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Bảo Thy chưa từng chia sẻ về người bạn đời của mình với công chúng. Người ta chỉ biết rằng, ông xã Bảo Thy tên Phan Lĩnh và là một doanh nhân giàu có.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về niềm hạnh phúc khi trở thành cô dâu: “Thy vừa được trải qua giây phút rất thiêng liêng cử hành Hôn Lễ trong Thánh Đường của Nhà Thờ. Thy đã thực hiện được ước mơ của mình”.

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Bài chia sẻ của Bảo Thy về ông xã - Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ của mình, Bảo Thy không tiếc lời khen dành cho ông xã Phan Lĩnh. Cô cho biết anh là người cộc tính nhưng lại có trái tim ấm áp. Đặc biệt, người này luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn và được che chở: “Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất!”.

Đối với Bảo Thy, việc lựa chọn gắn bó với Phan Lĩnh là vì tình yêu đích thực. Bởi lẽ, cô chẳng thiếu bất cứ điều gì trong cuộc sống. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ chỉ cần một bến đỗ bình yên và có được hạnh phúc giản đơn như bao người phụ nữ khác.

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Đối với Bảo Thy, ông xã là người có trái tim ấm áp - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” cho biết đây sẽ là bài chia sẻ đầu tiên và duy nhất có ảnh của ông xã trên trang cá nhân. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương cô trong suốt thời gian qua.

Dưới bài đăng của Bảo Thy, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi đến cô lời chúc phúc.

Thúy Ngân xác nhận dự lễ cưới của Bảo Thy

Thúy Ngân xác nhận dự lễ cưới của Bảo Thy

Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" cho hay cô là một trong 5 nghệ sĩ tham dự đám cưới của Bảo Thy vào ngày 16/11 tại TP.HCM. Cô và nữ ca sĩ đã chơi chung 5 năm.

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