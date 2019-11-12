Thông tin nữ ca sĩ Bảo Thy chuẩn bị lên xe hoa cùng chồng doanh nhân đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.
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Không còn là nghi vấn, ca sĩ Bảo Thy sẽ chính thức lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân vào tháng 11. Mới đây, loạt ảnh cưới của Bảo Thy bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ vô cùng rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Trong khi đó, chú rể chính là nhân vật được cư dân mạng đồn đoán bấy lâu. Được biết, ông xã Bảo Thy tên Phan Lĩnh, quê Hà Tĩnh và là một doanh nhân có tiếng. Anh cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ ca sĩ.
Chia sẻ về người bạn đời của mình, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” cho biết anh là người điềm tĩnh và sống có nguyên tắc. Trước khi nhận lời cầu hôn của Phan Lĩnh, Bảo Thy đã từng từ chối anh nhiều lần.
Theo những thông tin hiếm hoi được tiết lộ, cặp đôi sẽ làm lễ ở nhà thờ vào sáng 15/11 và tổ chức đám cưới vào tối 16/11 tại một khách sạn 6 sao nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, địa điểm tổ chức hôn lễ vô cùng sang chảnh và đắt đỏ với mức giá lên đến 350 triệu đồng/đêm.
Bên cạnh đó, Bảo Thy sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư, chỉ mời khoảng 5 nghệ sĩ Việt thân thiết và không có sự tham gia của truyền thông.