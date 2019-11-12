Không còn là nghi vấn, ca sĩ Bảo Thy sẽ chính thức lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân vào tháng 11. Mới đây, loạt ảnh cưới của Bảo Thy bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bảo Thy xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục cưới - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ vô cùng rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Trong khi đó, chú rể chính là nhân vật được cư dân mạng đồn đoán bấy lâu. Được biết, ông xã Bảo Thy tên Phan Lĩnh, quê Hà Tĩnh và là một doanh nhân có tiếng. Anh cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ ca sĩ.

Phan Lĩnh là bạn làm ăn với gia đình Bảo Thy - Ảnh: Internet

Chia sẻ về người bạn đời của mình, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” cho biết anh là người điềm tĩnh và sống có nguyên tắc. Trước khi nhận lời cầu hôn của Phan Lĩnh, Bảo Thy đã từng từ chối anh nhiều lần.