Bảo Thy khoe ảnh cưới lung linh xác nhận ngày trọng đại: Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn 6 sao, chỉ mời 5 nghệ sĩ

Hậu trường 12/11/2019 10:41

Thông tin nữ ca sĩ Bảo Thy chuẩn bị lên xe hoa cùng chồng doanh nhân đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Không còn là nghi vấn, ca sĩ Bảo Thy sẽ chính thức lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân vào tháng 11. Mới đây, loạt ảnh cưới của Bảo Thy bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Bảo Thy và ông xã doanh nhân - Ảnh: Internet

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Bảo Thy xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục cưới - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ vô cùng rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Trong khi đó, chú rể chính là nhân vật được cư dân mạng đồn đoán bấy lâu. Được biết, ông xã Bảo Thy tên Phan Lĩnh, quê Hà Tĩnh và là một doanh nhân có tiếng. Anh cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ ca sĩ.

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Phan Lĩnh là bạn làm ăn với gia đình Bảo Thy - Ảnh: Internet

Chia sẻ về người bạn đời của mình, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” cho biết anh là người điềm tĩnh và sống có nguyên tắc. Trước khi nhận lời cầu hôn của Phan Lĩnh, Bảo Thy đã từng từ chối anh nhiều lần.

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Bảo Thy cho biết ông xã là người đàn ông tốt - Ảnh: Internet

Theo những thông tin hiếm hoi được tiết lộ, cặp đôi sẽ làm lễ ở nhà thờ vào sáng 15/11 và tổ chức đám cưới vào tối 16/11 tại một khách sạn 6 sao nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, địa điểm tổ chức hôn lễ vô cùng sang chảnh và đắt đỏ với mức giá lên đến 350 triệu đồng/đêm.

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Thiệp cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet

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Không gian tổ chức hôn lễ tại khách sạn 6 sao - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Bảo Thy sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư, chỉ mời khoảng 5 nghệ sĩ Việt thân thiết và không có sự tham gia của truyền thông.

Không chỉ lộ ngày cưới và thiệp cưới, Bảo Thy còn để lộ cả địa điểm cưới

Không chỉ lộ ngày cưới và thiệp cưới, Bảo Thy còn để lộ cả địa điểm cưới

Ngày vui của nữ ca sĩ sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng đắt đỏ bậc nhất TP.HCM.

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