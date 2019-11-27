Sau 4 lần kết hôn, chồng Phan Như Thảo phải thốt lên 'phụ nữ rất khó hiểu' vì người đặc biệt này

Hậu trường 27/11/2019 16:23

Chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An phải thay đổi cách nghĩ trước đây của mình về phụ nữ chỉ sau 1 đêm vì cô con gái nhỏ.

Là một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu và hôn nhân, đại gia Đức An luôn tự tin về khả năng hiểu phụ nữ của mình. Tuy nhiên, con gái Bồ Câu đã khiến nam doanh nhân có 4 đời vợ phải thốt lên "phụ nữ thật không đơn giản".

Cụ thể trên trang cá nhân, chồng Phan Như Thảo thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết với tựa đề: "Phụ nữ rất khó hiểu". Ở tuổi 57, nam doanh nhân họ Nguyễn rất tự tin với khả năng thấu hiểu phụ nữ. Thậm chí, chỉ với một cái ho hay cử chỉ nhỏ anh cũng có thể biết được vợ đang muốn nói gì.

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Đại gia Đức An đau đầu vì dạy dỗ con gái nhỏ - Ảnh: FB
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Chồng Phan Như Thảo nổi tiếng là người đàn ông yêu chiều vợ con - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sự bướng bỉnh và hành động khó hiểu của con gái cưng đã khiến anh phải bó tay và rút ra một điều rằng, phụ nữ không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Đại gia Đức An chia sẻ: "Điều khó hiểu sáng nay anh mới được giải thích là đây. Tối qua Bồ Câu tự mình chơi trên giường, tự giấu đồ chơi của mình sau đó khóc lóc với daddy để daddy kiếm. Khi daddy kiếm được thì la khóc và lại giấu xuống cũng chỗ đó rồi la tiếp như đồ chơi của con đâu mất rồi. Bực quá la cho một phát con khóc thật, ôm mommy và rồi thiếp ngủ. 57 tuổi giờ mới hiểu được phụ nữ thật không đơn giản".

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Ở tuổi gần 60, anh dành nhiều thời gian chăm lo cho vợ con, giúp Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng - Ảnh: FB

Đại gia Đức An và Phan Như Thảo kết hôn vào năm 2015. Bé Bồ Câu là kết quả tình yêu của cặp đôi chênh nhau 26 tuổi sau 4 năm "về chung nhà". Trước khi kết duyên với bà xã kém tuổi, nam doanh nhân giàu có từng trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại. Anh vướng nhiều lùm xùm hậu ly hôn, ồn ào nhất là với vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Đức An và Phan Như Thảo Đại gia Đức An

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