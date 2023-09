Phan Như Thảo 'bóc trần' sự thật về đại gia Đức An đằng sau hành động chiều vợ như bà hoàng

Đại gia Đức An từng được xem là một người đàn ông đào hoa. Tuy nhiên khi kết duyên với Phan Như Thảo, anh trở thành một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Anh không ngại xắn tay áo vào bếp nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Thậm chí cả việc chăm con, chàng đại gia họ Nguyễn cũng không nề nà.

Mỹ nhân họ Phan tiết lộ lý do chồng thường vào bếp nấu nướng: "Về nấu ăn không phải do anh chiều tôi đâu mà là do anh khó tính, khó ưa quá không ai làm anh vừa ý hết. Ví dụ như tôi rửa chén, anh bảo: 'Em làm nước văng ra tường'. Tôi bảo: 'Vậy em không rửa nữa để khỏi văng'. Tôi lau nhà anh cũng chê dơ, nên tôi bảo: 'Lần sau không lau nữa vì chồng làm tốt hơn em'. Và rồi từ đó tôi không làm nữa".

Sau khi 'tố' chồng khó tính, Phan Như Thảo vẫn hết lời ngợi khen anh - Ảnh: FB

Dù có khó tính bao nhiêu thì không thể phủ nhận rằng đại gia Đức An là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều chị em. Nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ người chồng hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo tự hào thốt lên: "Tôi giỏi nhất là chuyện chọn chồng. Đệ nhất chiều vợ là anh Nguyễn Đức An. Ông xã là món quà vĩ đại nhất trên đời".

Cách đây không lâu, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới lung linh như cổ tích - Ảnh: FB

Tiết lộ thêm về chuyện làm đám cưới, Phan Như Thảo cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn tổ chức hôn lễ. Đặc biệt, khi đề cập đến vấn đề có thêm em cho Bồ Câu, bà xã Đức An thẳng thắn cho biết không có ý định sinh thêm.