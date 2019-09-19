Phan Như Thảo 'bóc trần' sự thật về đại gia Đức An đằng sau hành động chiều vợ như bà hoàng

Hậu trường 19/09/2019 15:39

Cuộc sống hạnh phúc của người mẫu Phan Như Thảo khi trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Dù gần như hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí Việt như tên tuổi của cựu người mẫu Phan Như Thảo vẫn tạo được sức hút. Đặc biệt, cuộc sống viên mãn, được chồng đại gia cưng như "bà hoàng" của cô sau khi kết hôn khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Đại gia Đức An từng được xem là một người đàn ông đào hoa. Tuy nhiên khi kết duyên với Phan Như Thảo, anh trở thành một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Anh không ngại xắn tay áo vào bếp nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Thậm chí cả việc chăm con, chàng đại gia họ Nguyễn cũng không nề nà.

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Phan Như Thảo khoe được chồng đại gia vào bếp nấu ăn mỗi ngày - Ảnh: FB

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Doanh nhân Đức An còn tự tay chăm sóc con gái để vợ an tâm lo sự nghiệp - Ảnh: FB

Thế nhưng trong một bài phỏng vấn trên Trí thức trẻ cách đây không lâu, Phan Như Thảo đã có những chia sẻ bất ngờ về ông xã. Cô tiết lộ mình và chồng khắc nhau nhiều thứ, ông xã là người không hề dễ chịu.

Mỹ nhân họ Phan tiết lộ lý do chồng thường vào bếp nấu nướng: "Về nấu ăn không phải do anh chiều tôi đâu mà là do anh khó tính, khó ưa quá không ai làm anh vừa ý hết. Ví dụ như tôi rửa chén, anh bảo: 'Em làm nước văng ra tường'. Tôi bảo: 'Vậy em không rửa nữa để khỏi văng'. Tôi lau nhà anh cũng chê dơ, nên tôi bảo: 'Lần sau không lau nữa vì chồng làm tốt hơn em'. Và rồi từ đó tôi không làm nữa".

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Sau khi 'tố' chồng khó tính, Phan Như Thảo vẫn hết lời ngợi khen anh - Ảnh: FB

Dù có khó tính bao nhiêu thì không thể phủ nhận rằng đại gia Đức An là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều chị em. Nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ người chồng hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo tự hào thốt lên: "Tôi giỏi nhất là chuyện chọn chồng. Đệ nhất chiều vợ là anh Nguyễn Đức An. Ông xã là món quà vĩ đại nhất trên đời".

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Cách đây không lâu, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới lung linh như cổ tích - Ảnh: FB

Tiết lộ thêm về chuyện làm đám cưới, Phan Như Thảo cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn tổ chức hôn lễ. Đặc biệt, khi đề cập đến vấn đề có thêm em cho Bồ Câu, bà xã Đức An thẳng thắn cho biết không có ý định sinh thêm.

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Dù chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn như trước nhưng Phan Như Thảo vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo đại gia Đức An Nguyễn Đức An

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