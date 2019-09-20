Phan Như Thảo hạnh phúc kể được chồng yêu chiều hết mực nhưng gây chú ý nhất là bình luận của đại gia Đức An

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến ông xã Đức An khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, nữ diễn viên Phan Như Thảo liên tục khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ với cuộc sống như bà hoàng. Không chỉ yêu chiều vợ hết mực, chồng của Phan Như Thảo còn rất đảm đang khi thường xuyên trổ tài nấu nướng thết đãi cả nhà.

Chồng đại gia của Phan Như Thảo nấu ăn rất giỏi - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân những điều tuyệt vời mà ông xã đã dành cho cô: “Đây là người đàn ông đã yêu mình. Dù mình 50-60 hay 70kg… Dù mình lười đến mức nếu ảnh không bày đồ ăn ra đĩa cho mình ăn thì mình sẽ nhịn luôn. Dù mình bận như thế nào mình làm gì thì vẫn biết rằng anh luôn bên cạnh lo lắng cho mình mọi thứ rồi, cứ yên tâm mà làm những gì mình đam mê”.

Bài đăng của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Đi kèm với dòng trạng thái đầy ngôn tình này, người đẹp còn chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm của hai vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là bình luận đầy ẩn ý của đại gia Đức An.

Cụ thể dưới bài đăng của bà xã, đại gia Đức An viết: “70 kg?”. Sau đó, người mẫu Phạm Ngọc Thạch hỏi có phải Phan Như Thảo đã 80kg không thì ngay lập tức nhận được câu trả lời từ vị đại gia này: “Định có baby nữa???”.

Bình luận gây chú ý của đại gia Đức An - Ảnh: FB

Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Phan Như Thảo.

Phan Như Thảo 'bóc trần' sự thật về đại gia Đức An đằng sau hành động chiều vợ như bà hoàng Cuộc sống hạnh phúc của người mẫu Phan Như Thảo khi trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-nhu-thao-hanh-phuc-ke-duoc-chong-yeu-chieu-het-muc-nhung-gay-chu-y-nhat-la-binh-luan-cua-dai-gia-duc-an-338461.html