Phan Như Thảo hạnh phúc kể được chồng yêu chiều hết mực nhưng gây chú ý nhất là bình luận của đại gia Đức An

Hậu trường 20/09/2019 16:26

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến ông xã Đức An khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, nữ diễn viên Phan Như Thảo liên tục khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ với cuộc sống như bà hoàng. Không chỉ yêu chiều vợ hết mực, chồng của Phan Như Thảo còn rất đảm đang khi thường xuyên trổ tài nấu nướng thết đãi cả nhà.

dien vien phan nhu thao 1
Chồng đại gia của Phan Như Thảo nấu ăn rất giỏi - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân những điều tuyệt vời mà ông xã đã dành cho cô: “Đây là người đàn ông đã yêu mình. Dù mình 50-60 hay 70kg… Dù mình lười đến mức nếu ảnh không bày đồ ăn ra đĩa cho mình ăn thì mình sẽ nhịn luôn. Dù mình bận như thế nào mình làm gì thì vẫn biết rằng anh luôn bên cạnh lo lắng cho mình mọi thứ rồi, cứ yên tâm mà làm những gì mình đam mê”.

dien vien phan nhu thao 2
Bài đăng của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Đi kèm với dòng trạng thái đầy ngôn tình này, người đẹp còn chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm của hai vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là bình luận đầy ẩn ý của đại gia Đức An.

Cụ thể dưới bài đăng của bà xã, đại gia Đức An viết: “70 kg?”. Sau đó, người mẫu Phạm Ngọc Thạch hỏi có phải Phan Như Thảo đã 80kg không thì ngay lập tức nhận được câu trả lời từ vị đại gia này: “Định có baby nữa???”.

dien vien phan nhu thao 3
Bình luận gây chú ý của đại gia Đức An - Ảnh: FB

Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Phan Như Thảo.

Phan Như Thảo 'bóc trần' sự thật về đại gia Đức An đằng sau hành động chiều vợ như bà hoàng

Phan Như Thảo 'bóc trần' sự thật về đại gia Đức An đằng sau hành động chiều vợ như bà hoàng

Cuộc sống hạnh phúc của người mẫu Phan Như Thảo khi trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Như Thảo chồng Phan Như Thảo đại gia Đức An

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026