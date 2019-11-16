Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu

Hậu trường 16/11/2019 17:10

Hình ảnh mới nhất được MC Trấn Thành cập nhật trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho Hari Won.

Có thể nói, vợ chồng MC Trấn Thànhca sĩ Hari Won là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Họ được rất nhiều khán giả yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự hài hước. Dù là ở trên mạng xã hội hay ngoài đời, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào mà ai nấy đều phải ghen tỵ.

Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh 1
Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải hình ảnh khóa môi bà xã cực ngọt tại Hàn Quốc kèm dòng trạng thái: “Nơi ấy bình yên”. Được biết, cặp đôi đang có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc cùng ekip của mình.

Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh 2

Cặp đôi trao cho nhau nụ hôn lãng mạn trong khung cảnh tuyệt đẹp – Ảnh: FB

Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh 3
Cả hai kết hợp công tác và du lịch tại Hàn Quốc - Ảnh: FB

Sau 3 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Có thể thấy, cặp đôi chưa từng ngại ngùng thể hiện tình cảm trước công chúng.

Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Trấn Thành, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Anh chị hạnh phúc quá”, “Thích cặp đôi hoàn hảo này lắm nha. Luôn mang lại niềm vui cho mọi người”, “Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc”, “Yêu anh chị quá”, “Ngưỡng mộ anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc”…

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Ngoài hành động “quẩy” nhiệt tình tại hôn lễ của Đông Nhi – Ông Cao Thắng, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời chúc phúc, nhắn nhủ tới cô dâu và chú rể.

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Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won ca sĩ Hari Won Trấn Thành

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