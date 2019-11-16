Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu

Có thể nói, vợ chồng MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Họ được rất nhiều khán giả yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự hài hước. Dù là ở trên mạng xã hội hay ngoài đời, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào mà ai nấy đều phải ghen tỵ.

Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải hình ảnh khóa môi bà xã cực ngọt tại Hàn Quốc kèm dòng trạng thái: “Nơi ấy bình yên”. Được biết, cặp đôi đang có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc cùng ekip của mình.