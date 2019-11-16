Trấn Thành đăng ảnh khóa môi bà xã cực tình cảm ở Hàn Quốc: 3 năm kết hôn vẫn mặn nồng như thuở mới yêu

Hình ảnh mới nhất được MC Trấn Thành cập nhật trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho Hari Won.
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Có thể nói, vợ chồng MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Họ được rất nhiều khán giả yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự hài hước. Dù là ở trên mạng xã hội hay ngoài đời, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào mà ai nấy đều phải ghen tỵ.
Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải hình ảnh khóa môi bà xã cực ngọt tại Hàn Quốc kèm dòng trạng thái: “Nơi ấy bình yên”. Được biết, cặp đôi đang có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc cùng ekip của mình.
Sau 3 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Có thể thấy, cặp đôi chưa từng ngại ngùng thể hiện tình cảm trước công chúng.
Dưới bài đăng của Trấn Thành, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Anh chị hạnh phúc quá”, “Thích cặp đôi hoàn hảo này lắm nha. Luôn mang lại niềm vui cho mọi người”, “Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc”, “Yêu anh chị quá”, “Ngưỡng mộ anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc”…