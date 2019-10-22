Hari Won lần đầu vắng mặt trong tiệc sinh nhật mẹ chồng, Trấn Thành vội lên tiếng giải thích

Hậu trường 22/10/2019 15:10

Trước sự thắc mắc và lo lắng của người hâm mộ, MC Trấn Thành đã lên tiếng giải thích lý do bà xã Hari Won vắng mặt trong bữa tiệc quan trọng của gia đình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành vừa chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình hạnh phúc bên nhau kèm lời chúc mừng sinh nhật mẹ: “Happy birthday mẹ yêu nhé!”. Được biết, tối qua (21/10), Trấn Thành cùng vợ chồng em gái và bố mẹ đã có một bữa tiệc ấm cúng tại nhà hàng nhân dịp sinh nhật mẹ của nam diễn viên.

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Trấn Thành khoe ảnh gia đình trên trang cá nhân...
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...nhưng không hề có sự xuất hiện của Hari Won - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là sự vắng mặt của bà xã Trấn Thành – ca sĩ Hari Won. Ngay lập tức, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra lo lắng và đồng loạt để lại bình luận thể hiện sự thắc mắc khi Hari Won không có mặt tại sự kiện quan trọng này của gia đình. Được biết, đây là lần đầu tiên cô vắng mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng.

Trước sự lo lắng của cư dân mạng, Trấn Thành đã lên tiếng giải thích nguyên nhân bà xã vắng mặt. Cụ thể, nam diễn viên cho biết Hari Won phải đi quay phim tới khuya nên không thể góp mặt: Hôm nay Hari đi quay phim tới khuya không đi được. Cả nhà đừng lo nhé”.

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Trấn Thanh lên tiếng trấn an người hâm mộ - Ảnh: FB
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Trước đó, Hari Won còn khoe được ông xã tặng hoa ngày 20/10 - Ảnh: FB

Lời giải thích rõ ràng này của Trấn Thành đã giúp người hâm mộ cặp đôi thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy, cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vẫn rất tốt đẹp. Trước đó, Hari Won còn hạnh phúc khoe hoa chồng tặng vào ngày 20/10.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won ca sĩ Hari Won

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