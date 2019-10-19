Quyết đòi quà 20/10 của Trấn Thành, Hari Won bị từ chối phũ phàng đến thế là cùng

Hậu trường 19/10/2019 15:41

Cái kết quá đắng của ca sĩ Hari Won khi đòi quà ngày 20/10 của Trấn Thành khiến người hâm mộ cười "té ghế".

Cuộc sống thú vị của Trấn Thành và Hari Won sau khi "về chung nhà" luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Độ lầy lội của cặp đôi nghệ sĩ đã nhiều lần khiến cư dân mạng cười "không nhặt được mồm". Mới đây nhất, câu chuyện đòi quà 20/10 của Hari Won khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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Bên cạnh những phút giây lãng mạn, Trấn Thành và Hari Won có độ lầy lội không ai bằng - Ảnh: FB

Như nhiều chị em khác, ca sĩ Hari Won háo hức hi vọng được nhận quà 20/10 từ chồng. Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy, cô nàng quyết định nhắc khéo với dòng chữ: "Chỉ muốn nhắc nhẹ là, cuối tuần này là 20/10 rồi đó chồng ơi". Thế nhưng nào ngờ, khi vừa gửi tin nhắn thì nhận ngay lời hồi đáp với nội dung quá phũ: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng xử lí. Vui lòng gọi lại lúc khác hoặc không gọi lại càng tốt".

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Nghe lời fan mách khéo cách đòi quà, Hari Won nhận câu trả lời cực phũ phàng từ ông xã Trấn Thành - Ảnh: FB

Hụt hẫng trước phản ứng của Trấn Thành, cô nàng đăng tải toàn bộ nội dung tin nhắn "đòi quà" lên trang cá nhân kèm chú thích: "Fan mình chỉ... Mình chỉ theo... Vậy mà kết quả thì... Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước".

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Màn trêu ghẹo nhau cực hài của cặp đôi khiến fan cười ngất - Ảnh: FB

Câu chuyện của vợ chồng Trấn Thành càng khiến nhiều người thêm yêu mến cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng này. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn nhiệt tình bày kế để nữ ca sĩ có thể lấy được quà 20/10: "Sofa thẳng tiến anh Xìn ơi"; "Cắt tiền tiêu mỗi ngày của anh ấy luôn đi chị Hari ơi"...

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Từ khóa:   20/10 Trấn Thành Trấn Thành và Hari Won

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