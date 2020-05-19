Khoe ảnh cách đây 26 năm, Thúy Hạnh tự nhận khác lạ với tóc ngắn, da nâu 'chẳng giống ai'

Người mẫu Thúy Hạnh thừa nhận mình khác biệt so với những chân dài hoạt động ở lĩnh vực thời trang những năm 90 từ làn da cho đến mái tóc.

Trên trang cá nhân, người mẫu Thúy Hạnh bất ngờ chia sẻ bức ảnh đứng trên sàn diễn thời trang 26 năm trước. Trong ảnh, chân dài họ Bùi trông trẻ trung và cá tính với mái tóc ngắn, da nâu cùng lối trang điểm sắc nét. Thế nhưng vào những năm 90, phong cách của Thúy Hạnh lại vô cùng khác biệt. Theo cô, lúc này khán giả thích hình tượng của những người mẫu da trắng, tóc dài, mặt tròn xinh xắn.

Bức ảnh hiếm được Thúy Hạnh lưu lại từ năm 1994 - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác của nữ siêu mẫu trình diễn vào năm 1995 - Ảnh: FB

Thúy Hạnh chia sẻ: "1994 có lẽ là thời kỳ sơ khai của làng thời trang Hà Nội, cái thời khán giả thích nhìn những cô gái tóc dài, da trắng, mặt tròn đáng yêu thì lại có cô gái xuất hiện với hình ảnh tóc ngắn da nâu, mặt gầy xương xẩu chẳng giống ai".

Cô còn tiết lộ thêm: "Tự trang điểm, tự tìm hiểu phong cách riêng, ra sân khấu chẳng giống ai nên lại được nhớ đến nhỉ".

Hiện Thúy Hạnh tập trung cho các hoạt động giảng dạy và chăm sóc gia đình nhỏ - Ảnh: FB

Bức ảnh thuở đôi mươi của siêu mẫu Thúy Hạnh khi mới vào nghề nhận được sự chú ý lớn của mọi người. Phong cách độc đáo, đi trước thời đại của bà xã nhạc sĩ Minh Khang được khen hết lời.

MC Quỳnh Hoa bày tỏ: "Những người mẫu trẻ thời những năm 90 ở Hà Nội và Sài Gòn toàn là những tên tuổi để đời đó em". Á hậu Hoàng Oanh dành lời khen cho sự trẻ trung của đàn chị ở hiện tại: "Trời ơi em nói thiệt giờ chị trẻ hơn makeup này 10 tuổi. À chân đẹp quá chị ạ".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-cach-day-26-nam-thuy-hanh-tu-nhan-khac-la-voi-toc-ngan-da-nau-chang-giong-ai-359099.html