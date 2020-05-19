Khoe nhẫn kim cương khủng lại được cả showbiz chúc mừng, Vân Hugo chuẩn bị lên xe hoa lần 2

Sau 8 năm ly hôn, MC Vân Hugo đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai và sẽ sớm lên xe hoa trong thời gian tới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Vân Hugo bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương kèm dòng trạng thái: “Finally, she says yes” (Tạm dịch: Cuối cùng cô ấy đã nói đồng ý). Nhiều người cho rằng, cô đang ngầm công khai việc sắp lên xe hoa.

Hình ảnh Vân Hugo xinh đẹp rạng rỡ nâng niu chiếc nhẫn trên tay – Ảnh: FB

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương có giá trị không hề nhỏ của Vân Hugo - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè nghệ sĩ như Huyền Lizzie, Lưu Hương Giang, MC Thu Hoài, bà xã Đăng Khôi... cũng như người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng Vân Hugo: “Tuyệt vời quá! Hạnh phúc, nhất định hạnh phúc đó nhé, công chúa Mây”, “Em mong chị yêu luôn hạnh phúc”, “Chúc mừng bạn tui”, “Hãy luôn tin vào tình yêu và những điều tích cực tốt đẹp”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước những bình luận này, Vân Hugo gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng xác nhận việc đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về đám cưới.

Được biết, Vân Hugo và bạn trai đã bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2018. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về người yêu của cô đều được giữ kín.

Theo chia sẻ của Thanh Vân, bạn trai cô là người đàn ông ân cần, biết yêu thương và quan tâm mẹ con cô từ những điều nhỏ nhất. Nữ diễn viên từng khẳng định rằng nhờ tình yêu của bạn trai mà cô như được hồi sinh sau đổ vỡ. Đặc biệt, con trai Vân Hugo cũng rất yêu quý người mới của mẹ và mong muốn mẹ sớm kết hôn.

2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ Dù có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng từ bé, các con của diva Hồng Nhung đã được mẹ dạy cách sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nhan-kim-cuong-khung-lai-duoc-ca-showbiz-chuc-mung-van-hugo-chuan-bi-len-xe-hoa-lan-2-359088.html