Sau 16 năm ly hôn nhạc sĩ Quốc Trung, diva Thanh Lam bất ngờ công khai người yêu ở tuổi 51?

Hình ảnh chụp cùng một người đàn ông được diva Thanh Lam chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người cho rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới.

Năm 2004, diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung quyết định “đường ai nấy đi” sau khi đã có 2 người con. Hậu ly hôn, cả hai vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định và hỗ trợ nhau trong công việc như những người bạn.

Từ sau khi ly hôn, Thanh Lam rất kín tiếng trong chuyện tình cảm - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Lam bất ngờ gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt kèm dòng trạng thái: “Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Ngày hôm nay ta sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

Ước mơ giống như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. Cuộc sống kỳ diệu hơn bạn biết. Giữ vững niềm tin”.

Bài đăng của Thanh Lam - Ảnh: FB

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Thanh Lam từng cho biết sau khi ly hôn, cô dần trở thành người phụ nữ độc lập, dừng yêu và không trải qua mối tình nào. Chính vì vậy, mục tiêu năm 2020 của cô là phải tìm được một người bạn tri kỷ.

Phải chăng nữ diva đã tìm được hạnh phúc mới? - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngay sau bài đăng này, nhiều người cho rằng Thanh Lam đã tìm được người mới. Trong phần bình luận, bạn bè và đồng nghiệp đều mong nữ diva luôn hạnh phúc: “Khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình”, “Chị luôn hạnh phúc nhé chị yêu. Nhìn phía sau thấy yên tâm vững chãi”, “Cực kì đẹp đôi”, “Bình yên nơi đây, chẳng ở đâu xa”, “Bức ảnh đẹp và tình quá chị ơi”…

2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ Dù có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng từ bé, các con của diva Hồng Nhung đã được mẹ dạy cách sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-16-nam-ly-hon-nhac-si-quoc-trung-diva-thanh-lam-bat-ngo-cong-khai-nguoi-yeu-o-tuoi-51-358763.html