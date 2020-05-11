2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ

Nổi tiếng là bà mẹ kỹ tính, diva Hồng Nhung rất cẩn thận trong việc chăm sóc và nuôi dạy hai con. Ngoài thời gian đi hát, "cô Bống" dành trọn cho hai "thiên thần nhỏ". Nữ ca sĩ đưa Tôm và Tép đi du lịch trong và ngoài nước, cho các con khám phá và cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.



Hồng Nhung và 2 con song sinh - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên các con và tiết lộ điều thú vị. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng hai bé đã sống rất tự lập, biết nấu nướng, dọn dẹp và thể hiện tình yêu dành cho mẹ. Có thể thấy, dù có cuộc sống giàu sang nhưng nữ diva không hề nuông chiều các con.