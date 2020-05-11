2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ

Dù có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng từ bé, các con của diva Hồng Nhung đã được mẹ dạy cách sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác.
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Nổi tiếng là bà mẹ kỹ tính, diva Hồng Nhung rất cẩn thận trong việc chăm sóc và nuôi dạy hai con. Ngoài thời gian đi hát, "cô Bống" dành trọn cho hai "thiên thần nhỏ". Nữ ca sĩ đưa Tôm và Tép đi du lịch trong và ngoài nước, cho các con khám phá và cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên các con và tiết lộ điều thú vị. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng hai bé đã sống rất tự lập, biết nấu nướng, dọn dẹp và thể hiện tình yêu dành cho mẹ. Có thể thấy, dù có cuộc sống giàu sang nhưng nữ diva không hề nuông chiều các con.
Hồng Nhung khoe trên trang cá nhân: "Kính chúc sức khỏe và hạnh phúc cho các bà mẹ khắp nơi! Cách đây 5 năm, hai chó con đã biết làm thiệp tặng mẹ. Giờ làm bánh, tráng trứng, mua hoa, trang trí bàn... và liên hoan xong, rửa bát...!".
Dòng chia sẻ của Hồng Nhung nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp. Siêu mẫu Hà Anh hết lời ngợi khen: “Mẹ rất giỏi và các em rất ngoan, rất xinh! Nhờ công mẹ Bống”. Mọi người chúc mừng bà mẹ đơn thân vì dạy con khéo: “Mẹ Bống hạnh phúc nhất”, "Hai bạn khéo tay quá ạ", "Mẹ Bống giờ nhàn hơn rồi ạ", "Mẹ Nhung số hưởng rồi"…
Hồng Nhung ly hôn chồng Tây vào năm 2018 khi đã có 2 con song sinh. Sau khi “đường ai nấy đi”, cô được quyền nuôi các con. Hiện chồng cũ Hồng Nhung đã tìm được hạnh phúc mới bên vợ Myanmar và có 1 cậu con trai. Riêng nữ diva, cô chỉ tập trung vào công việc, chăm sóc hai con và giấu kín chuyện tình cảm.