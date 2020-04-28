Bất ngờ trước diện mạo phổng phao, đáng yêu của con trai chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới

Con trai của Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu.

Cuộc sống của doanh nhân Kevin Gilmore bên vợ đại gia Myanmar luôn nhận được sự chú ý của khán giả Việt. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019. Vài tháng sau, cả hai hạnh phúc đón con chung ra đời. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Được biết cách đây 20 năm, cặp đôi từng gặp gỡ và yêu nhau khi còn là sinh viên - Ảnh: FB

Vì tôn trọng vợ cũ và không muốn cuộc sống của hai con riêng bị ảnh hưởng, chồng cũ Hồng Nhung hầu như không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay thông tin gì về cuộc sống mới lên trang cá nhân. Ngược lại, cô vợ gốc Myanmar lại rất chăm đăng ảnh hạnh phúc bên chồng con, đặc biệt là nhóc tỳ mới chào đời.

Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai. Dù chỉ mới 7 tháng tuổi, nhưng cậu bé gây bất ngờ bởi vẻ ngoài phổng phao, kháu khỉnh. Khi được vui đùa cùng ba mẹ, cậu nhóc có biểu cảm vô cùng dễ thương khiến cư dân mạng thích thú.

Gương mặt đáng yêu của cậu bé khi thừa hưởng cả nét đẹp Á và Âu từ bố mẹ - Ảnh: FB

Cậu bé biết tạo biểu cảm ngộ nghĩnh khi chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: FB

Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore có mối nhân duyên từ 20 năm trước. Họ từng quen biết và yêu nhau khi còn là sinh viên. Sau khi chia tay, cả hai đều xây dựng hạnh phúc riêng.

Nữ doanh nhân Myanmar từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 người con trai riêng. Trong khi đó, Kevin Gilmore có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với diva Hồng Nhung và ly hôn vào năm 2018 khi đã có 2 con song sinh. Sau tất cả, họ "về chung nhà" trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Khoe ảnh hạnh phúc bên chồng cũ Hồng Nhung, đại gia Myanmar chứng minh hôn nhân viên mãn Đón lễ hội mừng năm mới của người Myanmar, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-dien-mao-phong-phao-dang-yeu-cua-con-trai-chong-cu-hong-nhung-va-vo-moi-357653.html