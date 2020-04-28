Bất ngờ trước diện mạo phổng phao, đáng yêu của con trai chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới

Hậu trường 28/04/2020 15:44

Con trai của Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu.

Cuộc sống của doanh nhân Kevin Gilmore bên vợ đại gia Myanmar luôn nhận được sự chú ý của khán giả Việt. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019. Vài tháng sau, cả hai hạnh phúc đón con chung ra đời. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

chong cu hong nhung va vo moi
Được biết cách đây 20 năm, cặp đôi từng gặp gỡ và yêu nhau khi còn là sinh viên - Ảnh: FB

Vì tôn trọng vợ cũ và không muốn cuộc sống của hai con riêng bị ảnh hưởng, chồng cũ Hồng Nhung hầu như không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay thông tin gì về cuộc sống mới lên trang cá nhân. Ngược lại, cô vợ gốc Myanmar lại rất chăm đăng ảnh hạnh phúc bên chồng con, đặc biệt là nhóc tỳ mới chào đời.

Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai. Dù chỉ mới 7 tháng tuổi, nhưng cậu bé gây bất ngờ bởi vẻ ngoài phổng phao, kháu khỉnh. Khi được vui đùa cùng ba mẹ, cậu nhóc có biểu cảm vô cùng dễ thương khiến cư dân mạng thích thú.

chong cu hong nhung va vo moi 1

chong cu hong nhung va vo moi 2
Gương mặt đáng yêu của cậu bé khi thừa hưởng cả nét đẹp Á và Âu từ bố mẹ - Ảnh: FB
chong cu hong nhung va vo moi 3
Cậu bé biết tạo biểu cảm ngộ nghĩnh khi chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: FB

Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore có mối nhân duyên từ 20 năm trước. Họ từng quen biết và yêu nhau khi còn là sinh viên. Sau khi chia tay, cả hai đều xây dựng hạnh phúc riêng.

Nữ doanh nhân Myanmar từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 người con trai riêng. Trong khi đó, Kevin Gilmore có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với diva Hồng Nhung và ly hôn vào năm 2018 khi đã có 2 con song sinh. Sau tất cả, họ "về chung nhà" trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Khoe ảnh hạnh phúc bên chồng cũ Hồng Nhung, đại gia Myanmar chứng minh hôn nhân viên mãn

Khoe ảnh hạnh phúc bên chồng cũ Hồng Nhung, đại gia Myanmar chứng minh hôn nhân viên mãn

Đón lễ hội mừng năm mới của người Myanmar, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   diva Hồng Nhung Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore Kevin Gilmore

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026