Khoe ảnh hạnh phúc bên chồng cũ Hồng Nhung, đại gia Myanmar chứng minh hôn nhân viên mãn

Đón lễ hội mừng năm mới của người Myanmar, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ.
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Sau 2 năm ly hôn, cuộc sống của doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung đang rất êm đềm bên vợ đại gia gốc Myanmar. Cặp đôi đã chào đón con trai chung chào đời vào năm 2019.
Trên trang cá nhân, Thiri Thant Mon thường xuyên cập nhật ảnh chứng minh cuộc sống hôn nhân viên mãn. Về phía mình, vì tôn trọng diva Hồng Nhung và không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của hai con riêng Tôm và Tép, nam doanh nhân Kevin Gilmore hạn chế chia sẻ ảnh gia đình mới lên trang cá nhân.
Mới đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe khéo hình ảnh hạnh phúc bên chồng con nhân dịp đón lễ hội mừng năm mới của người Myanmar (lễ hội Thingyan). Đây là năm đầu tiên con trai chung của Kevin Gilmore và Thiri Thant Mon được đón lễ hội ý nghĩa này.
Trước đó, Thiri Thant Mon cũng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa chồng mới và hai con trai riêng khi chia sẻ bức ảnh gia đình 5 thành viên. Trước khi tái hôn, cô từng đổ vỡ hôn nhân và có hai người con trai.
Chồng cũ diva Hồng Nhung là doanh nhân người Mỹ thành đạt. Trước khi ly hôn nữ diva Việt, anh được xem là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con chu đáo.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh tái hôn với Thiri Thant Mon. Được biết, 20 năm trước, cặp đôi từng yêu nhau khi còn là sinh viên.