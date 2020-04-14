Hé lộ lý do Ốc Thanh Vân và Hồng Nhung cho con trai để tóc dài mượt như bé gái

Hậu trường 14/04/2020 14:53

Tại sao MC Ốc Thanh Vân và diva Hồng Nhung cho con trai để tóc dài là câu hỏi được nhiều cư dân mạng thắc mắc từ lâu.

Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ đa tài và được công chúng mến mộ. Sau hào quang sân khấu, cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ được nhiều người quan tâm hơn cả. Chuyện tình đẹp và hôn nhân hạnh phúc như cổ tích của cô với ông xã Trí Rùa luôn được mọi người ngưỡng mộ. "Về chung nhà" năm 2008, đến nay cặp đôi có 3 nhóc tì kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Dù bận rộn, nhưng MC Ốc Thanh Vân vẫn lo chu toàn cho gia đình, dạy con khéo léo.

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Cuộc sống đời thường của Ốc Thanh Vân bên các con - Ảnh: FB

Liên quan đến 3 nhóc tỳ nhà Ốc Thanh Vân và Trí Rùa, điều khiến mọi người chú ý nhất là ngoại hình của con trai út Cacao. Cậu bé thu hút bởi gương mặt đáng yêu, tính cách hoạt bát, đặc biệt là mái tóc dài mượt không kém cạnh chị gái Linh Đan. Việc nữ MC cho con trai để tóc dài và cột lên như con gái khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

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Mái tóc dài của con trái Ốc Thanh Vân được cột lên hoặc thả tùy thích - Ảnh: FB

Trong một bài đăng mới đây của Ốc Thanh Vân, nhiều dân mạng để lại câu hỏi liên quan đến mái tóc dài của bé Cacao. Trước sự tò mò của mọi người, nữ diễn viên nhẹ nhàng trả lời với lý do không thể đơn giản hơn là “thích thôi”.

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Diva Hồng Nhung cũng từng nhận được câu hỏi về lý do không cắt tóc cho con trai - Ảnh: FB
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Sở hữu ngoại hình lai Tây cùng mái tóc dài cá tính, hai nhóc tỳ nhà diva Hồng Nhung thu hút sự chú ý của mọi người - Ảnh: FB

Không riêng gì con trai Ốc Thanh Vân, bé Tôm – con trai diva Hồng Nhung cũng sở hữu mái tóc dài thướt tha. Bà mẹ đơn thân từng chia sẻ về vấn đề này với công chúng. Nữ ca sĩ cho biết đây là sở thích riêng của cậu nhóc nên cô tôn trọng và không cấm đoán. Được biết, bé Tôm hâm mộ các võ sĩ Samurai trong phim Nhật Bản nên muốn nuôi tóc rồi cột lên như vậy.

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MC Ốc Thanh Vân trả lời một cách chân thành khi được hỏi về bé Lavie. Cô hạn chế chia sẻ ảnh vì không muốn cuộc sống của cô bé bị chú ý quá nhiều.

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