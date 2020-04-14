Hé lộ lý do Ốc Thanh Vân và Hồng Nhung cho con trai để tóc dài mượt như bé gái

Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ đa tài và được công chúng mến mộ. Sau hào quang sân khấu, cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ được nhiều người quan tâm hơn cả. Chuyện tình đẹp và hôn nhân hạnh phúc như cổ tích của cô với ông xã Trí Rùa luôn được mọi người ngưỡng mộ. "Về chung nhà" năm 2008, đến nay cặp đôi có 3 nhóc tì kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Dù bận rộn, nhưng MC Ốc Thanh Vân vẫn lo chu toàn cho gia đình, dạy con khéo léo.

Cuộc sống đời thường của Ốc Thanh Vân bên các con - Ảnh: FB

Liên quan đến 3 nhóc tỳ nhà Ốc Thanh Vân và Trí Rùa, điều khiến mọi người chú ý nhất là ngoại hình của con trai út Cacao. Cậu bé thu hút bởi gương mặt đáng yêu, tính cách hoạt bát, đặc biệt là mái tóc dài mượt không kém cạnh chị gái Linh Đan. Việc nữ MC cho con trai để tóc dài và cột lên như con gái khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.