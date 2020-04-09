Ốc Thanh Vân hài hước kể chuyện cả nhà ‘trùm kín mít’ qua chơi nhà Quyền Linh, tiết lộ ‘gia tài khủng’ của nam MC

Hậu trường 09/04/2020 11:20

Trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, MC Ốc Thanh Vân tranh thủ đưa các con ghé thăm nhà Quyền Linh.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân cùng chồng và các con sang nhà nam MC Quyền Linh vui chơi. Theo đó vì Lọ Lem nhà Quyền Linh và Cola nhà Ốc trùng ngày sinh nhật nên cả hai gia đình quyết định tụ họp để cùng nhau ăn bánh kem.

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Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hai gia đình Ốc Thanh Vân và Quyền Linh cùng nhau tụ họp để các con được thoải mái vui chơi – Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, nữ MC viết: “Cả chuồng trùm kín mít phóng thẳng qua nhà anh Quyền Linh (cũng gần nhau). Lí do ăn bánh kem: Lọ Lem xinh đẹp nhà mẹ Nguyễn Dạ Thảo và Cola điệu đà nhà mẹ Ốc trùng sinh nhật: 6/4. KaLaKao mê hai chị, hai chị xinh và chiều em quá mà. À, nhà bác Linh toàn dép là dép. Cám ơn hai bác đã tiếp đón các cháu nồng hậu”.

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Các bé nhà Ốc Thanh Vân rất yêu mến hai chị Lọ Lem và Hạt Dẻ - Ảnh: FB

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Các nhóc tỳ vui vẻ bơi lội tại vườn nhà Quyền Linh - Ảnh: Internet

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Lọ Lem và Cola trùng sinh nhật với nhau - Ảnh: FB

Không chỉ cho các con vui chơi tại nhà Quyền Linh, Ốc Thanh Vân còn thích thú khoe với fan việc khám phá ra “gia tài khủng” toàn dép tổ ong của đàn anh. Theo đó, Quyền Linh có cả bộ sưu tập dép tổ ong đủ màu sắc sặc sỡ.

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Ốc Thanh Vân tiết lộ 'gia tài khủng' của Quyền Linh - Ảnh: FB

Vốn nổi tiếng là nam nghệ sĩ giản dị nhất nhì Vbiz, Quyền Linh thường chọn kiểu dép này vì tiện lợi và thoải mái khi đi làm chương trình ở vùng sâu vùng xa. Không hiếm những lần anh xuất hiện với đôi dép này trước công chúng.

Dưới bài đăng, bà xã Quyền Linh còn để lại bình luận rủ cả nhà Ốc Thanh Vân đến chơi vào lần sau: “Hẹn sớm gặp lại cả nhà nhé em”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các nhóc tỳ và bày tỏ sự thích thú trước bộ sưu tập độc nhất vô nhị của Quyền Linh: “Dễ thương quá cô ơi. Các bé vui quá trời luôn. À mà dễ thương nhất là đôi dép á”, “Hai gia đình vui quá, chúc 2 bé Lọ Lem và Cola thêm tuổi mới luôn ngoan, xinh và học giỏi”, “Gia tài của chú Quyền Linh khủng quá ạ”…

Đến MC Quyền Linh còn bị dìm chiều cao khi đứng cạnh con gái, bảo sao Lọ Lem ngày càng hot như vậy trên mạng xã hội

Đến MC Quyền Linh còn bị dìm chiều cao khi đứng cạnh con gái, bảo sao Lọ Lem ngày càng hot như vậy trên mạng xã hội

Cô bé Lọ Lem mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã lớn phổng phao, cao hơn cả bố Quyền Linh rồi.

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Từ khóa:   MC Ốc Thanh Vân Quyền Linh MC Quyền Linh

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