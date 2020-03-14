Loạt ảnh sao Việt ngụy trang đủ kiểu phòng dịch Covid-19: Quyền Linh trùm túi nhựa kín mít, Nhã Phương diện hẳn đồ bảo hộ

Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều người chọn cách hạn chế đến nơi công cộng và đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm thứ 47 nên ai nấy đều cẩn trọng hơn trong việc tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Với các nghệ sĩ Việt, nhiều người đã phải hủy show hoặc tự cách ly với người thân để bảo đảm an toàn sức khỏe đến mức tối đa. Bên cạnh đó, họ còn tự trang bị hàng loạt “vũ khí” để chống dịch Covid-19.