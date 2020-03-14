Loạt ảnh sao Việt ngụy trang đủ kiểu phòng dịch Covid-19: Quyền Linh trùm túi nhựa kín mít, Nhã Phương diện hẳn đồ bảo hộ

Ý thức được việc cần nâng cao công tác phòng dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ Việt như MC Quyền Linh, diễn viên Nhã Phương… đều bảo hộ kỹ càng khi ra ngoài.
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Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều người chọn cách hạn chế đến nơi công cộng và đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm thứ 47 nên ai nấy đều cẩn trọng hơn trong việc tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.
Với các nghệ sĩ Việt, nhiều người đã phải hủy show hoặc tự cách ly với người thân để bảo đảm an toàn sức khỏe đến mức tối đa. Bên cạnh đó, họ còn tự trang bị hàng loạt “vũ khí” để chống dịch Covid-19.
Đầu tiên phải kể đến cách chống dịch “có một không hai” của MC Quyền Linh. Nam nghệ sĩ chọn cách trùm túi nhựa kín mít từ đầu đến vai, thêm hẳn băng đô vàng làm điểm nhấn.
Vốn là những người có sức ảnh hưởng đến công chúng, hành động này của nhiều nghệ sĩ Việt đã phần nào nâng cao ý thức cho người dân trong việc đẩy lùi dịch bệnh.