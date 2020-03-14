Loạt ảnh sao Việt ngụy trang đủ kiểu phòng dịch Covid-19: Quyền Linh trùm túi nhựa kín mít, Nhã Phương diện hẳn đồ bảo hộ

Hậu trường 14/03/2020 11:12

Ý thức được việc cần nâng cao công tác phòng dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ Việt như MC Quyền Linh, diễn viên Nhã Phương… đều bảo hộ kỹ càng khi ra ngoài.

Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều người chọn cách hạn chế đến nơi công cộng và đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm thứ 47 nên ai nấy đều cẩn trọng hơn trong việc tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Với các nghệ sĩ Việt, nhiều người đã phải hủy show hoặc tự cách ly với người thân để bảo đảm an toàn sức khỏe đến mức tối đa. Bên cạnh đó, họ còn tự trang bị hàng loạt “vũ khí” để chống dịch Covid-19.

Đầu tiên phải kể đến cách chống dịch “có một không hai” của MC Quyền Linh. Nam nghệ sĩ chọn cách trùm túi nhựa kín mít từ đầu đến vai, thêm hẳn băng đô vàng làm điểm nhấn.

mc quyen linh 1

MC Quyền Linh khiến khán giả không khỏi bật cười với cách chống dịch đầy mới lạ - Ảnh: FB

mc quyen linh 2

Ngụy trang bằng áo mưa kỹ càng suốt chuyến bay, Quế Vân chấp nhận ‘ai nói điên mình xin nghe’ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân – Ảnh: FB

mc quyen linh 3

Bất chấp mọi ánh nhìn, hot girl Hương Trần - vợ cũ của Việt Anh quyết phòng dịch bằng thời trang sân bay độc lạ để ngăn chặn virus Corona – Ảnh: FB

mc quyen linh 4

Nhã Phương và Thúy Ngân ra ngoài mùa dịch với bộ đồ bảo hộ màu xanh, mang găng tay y tế và đeo khẩu trang kín mít. Cách chống dịch Covid-19 của hai người đẹp khiến nhiều người phải thích thú – Ảnh: FB

mc quyen linh 5

Với chiếc ‘mũ chống dịch’ thần thánh này, Diệp Lâm Anh vừa khoe được nhan sắc xinh đẹp vừa bảo vệ tốt cho sức khỏe - Ảnh: FB

mc quyen linh 6

Tương tự như Diệp Lâm Anh, Phạm Quỳnh Anh cũng sử dụng chiến ‘mũ chống dịch’ đang gây sốt trong thời gian vừa qua nhưng cô nàng còn cẩn thận mang thêm khẩu trang – Ảnh: FB

Vốn là những người có sức ảnh hưởng đến công chúng, hành động này của nhiều nghệ sĩ Việt đã phần nào nâng cao ý thức cho người dân trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Động thái của Phillip Nguyễn sau khi em gái nhiễm Covid-19, Hà Tăng vào hưởng ứng nhiệt tình

Động thái của Phillip Nguyễn sau khi em gái nhiễm Covid-19, Hà Tăng vào hưởng ứng nhiệt tình

Hành động của Phillip Nguyễn và diễn viên Tăng Thanh Hà giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh Nhã Phương Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026