Đăng ảnh mừng sinh nhật con gái, MC Quyền Linh khiến dân mạng choáng váng trước khí chất hoa hậu của cô bé

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Quyền Linh bất ngờ gây chú ý với dòng trạng thái: “Con cứ cao lên càng nhiều càng tốt, ba nguyện mãi là người bé nhỏ bên đời con, happy birthday công chúa Lọ Lem của ba mẹ tròn 14 tuổi”.

Bài đăng của Quyền Linh - Ảnh: FB

Theo đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của con gái, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy và bây giờ của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) đến người hâm mộ.