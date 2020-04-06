Đăng ảnh mừng sinh nhật con gái, MC Quyền Linh khiến dân mạng choáng váng trước khí chất hoa hậu của cô bé

Bức ảnh mới nhất của Lọ Lem – con gái Quyền Linh khiến dân mạng không ngừng trầm trồ, xuýt xoa vì quá đẹp.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Quyền Linh bất ngờ gây chú ý với dòng trạng thái: “Con cứ cao lên càng nhiều càng tốt, ba nguyện mãi là người bé nhỏ bên đời con, happy birthday công chúa Lọ Lem của ba mẹ tròn 14 tuổi”.
Theo đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của con gái, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy và bây giờ của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) đến người hâm mộ.
Có thể thấy, từ khi còn nhỏ, con gái Quyền Linh đã vô cùng đáng yêu. Sau khi trưởng thành, Lọ Lem lại càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt đẹp chuẩn hoa hậu, cô bé còn sở hữu chiều cao vượt trội.
Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của con gái Quyền Linh, đồng thời kỳ vọng cô bé sẽ trở thành hoa hậu tương lai: “Ôi... công chúa của anh xinh đẹp quá”, “Hoa hậu xinh đẹp của bố Quyền Linh”, “Con gái anh Linh có khuôn mặt thánh thiện đẹp quá”, “Chúc mừng sinh nhật công chúa xinh đẹp”, “Con gái Quyền Linh xinh gái, dáng như người mẫu”…
Không chỉ Lọ Lem, con gái thứ 2 của Quyền Linh – bé Hạt Dẻ cũng sở hữu nhan sắc nổi bật. Dù chưa bước chân vào làng giải trí nhưng cả hai cô con gái của nam MC đều được công chúng yêu mến.