Chia sẻ lại bức ảnh 7 năm trước, dân mạng thi nhau trầm trồ trước màn dậy thì thành công của hai con gái MC Quyền Linh

Hậu trường 02/03/2020 17:19

Ảnh hiện tại và quá khứ của con gái MC Quyền Linh khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Bởi chỉ sau một thời gian ngắn, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Vợ chồng MC Quyền LinhDạ Thảo được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt. Bên cạnh cuộc hôn nhân hạnh phúc được khán giả ngưỡng mộ, MC Quyền Linh còn khiến nhiều người ghen tỵ khi có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp.

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Gia đình hạnh phúc của MC Quyền Linh - Ảnh: FB

Dù khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng nhưng Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) vẫn gây sốt cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật.

Mới đây, Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh vừa đăng tải lại bức ảnh cách đây 7 năm của hai con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hai bức ảnh cách nhau 7 năm. Một màu xanh dịu ngọt, như tình cha”.

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Bài đăng của bà xã Quyền Linh - Ảnh: FB

Có thể thấy, so với thời điểm hiện tại, hai công chúa nhà Quyền Linh đã cao lớn hơn rất nhiều và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

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Hình ảnh cách đây 7 năm của Lọ Lem và Hạt Dẻ - Ảnh: FB
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Hình ảnh mới nhất của hai con gái Quyền Linh khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa trầm trồ – Ảnh: FB

Sau 7 năm, cô bé Lọ Lem mũm mĩm năm nào đã cao hơn cả ba và xinh đẹp, dịu dàng như hoa hậu. Trong khi đó, em gái Hạt Dẻ vẫn giữ được nụ cười má lúm hồn nhiên, đáng yêu như thuở bé.

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Lọ Lem và Hạt Dẻ được dự đoán sẽ là mỹ nhân trong tương lai - Ảnh: FB

Dù chưa bước chân vào làng giải trí nhưng hai cô con gái của MC Quyền Linh đã sở hữu lượng người hâm mộ riêng. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ: “Chị thật khéo sinh, 2 cô gái quá xinh đẹp”, “Hai cô công chúa nhà mẹ Thảo xinh đẹp quá”, “Giờ 2 bé lớn lên nhìn xinh hết phần thiên hạ luôn”, “Hai nàng hoa hậu đẹp quá anh ơi!”…

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Từ khóa:   Quyền Linh Dạ Thảo con gái Quyền Linh

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