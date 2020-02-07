'Tan chảy' với cảnh Quyền Linh cưng chiều hôn trán con gái út, bất ngờ nhất vẫn là chi tiết này

Hậu trường 07/02/2020 17:14

Khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm của MC Quyền Linh bên con gái út Hạt Dẻ khiến cộng đồng mạng xúc động bởi tình phụ tử thiêng liêng.

MC Quyền Linh và Dạ Thảo sở hữu gia đình hạnh phúc kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Sau hơn 15 năm "về chung nhà", cặp đôi cùng nhau vun vén cho tổ ấm của mình ngày càng viên mãn. Dù bận rộn nhưng vợ chồng nghệ sĩ luôn dành thời gian cho nhau và cho hai con được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của ba mẹ.

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Tình yêu cặp đôi dành cho nhau vẫn rất ngọt ngào sau hơn 15 năm chung sống - Ảnh: FB

Mới đây, nam MC khiến dư luận chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc vô cùng tình cảm với con gái thứ 2 Hạt Dẻ. Anh vui mừng vì nàng tiểu thư bé bỏng ngày nào giờ đã biết chăm sóc cho ba. Được con gái cưng cài nút áo dài, anh tự hào viết: "2 anh em ruột mặc áo dài... có út lo khỏe re hehe".

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Anh thể hiện tình cảm yêu thương với con gái út Thảo Ngọc - Ảnh: FB
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Hai cô con gái nhà Quyền Linh ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FB
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Doanh nhân Dạ Thảo góp vui dưới bài viết: '3 chị em ruột dáng mảnh mai, dễ thương ghê nơi' - Ảnh: FB
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MC Quyền Linh cưng chiều hai 'công chúa nhỏ' của mình hết mực - Ảnh: FB

Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là chiều cao và ngoại hình thay đổi quá nhanh của con gái Quyền Linh. Khi còn bé, Hạt Dẻ thu hút ánh nhìn bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu. Thời gian gần đây, cô bé thay đổi khá nhiều về chiều cao và sắc vóc. Diện áo dài, Hạt Dẻ đã ra dáng thiếu nữ với thân hình thanh mảnh xinh đẹp không kém chị cả Lọ Lem.

Cùng gia đình đi du xuân, Quyền Linh bế bà xã 'tình bể bình' trước mặt 2 con

Cùng gia đình đi du xuân, Quyền Linh bế bà xã 'tình bể bình' trước mặt 2 con

Sau nhiều năm kết hôn, tình cảm mặn nồng giữa MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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