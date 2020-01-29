Cùng gia đình đi du xuân, Quyền Linh bế bà xã 'tình bể bình' trước mặt 2 con

Sau nhiều năm kết hôn, tình cảm mặn nồng giữa MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo sở hữu gia đình hạnh phúc nổi tiếng của làng giải trí Việt. Sau 15 năm "về chung nhà", nam MC và vợ doanh nhân có với nhau hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân, ông mai của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" thường xuyên cập nhật về cuộc sống bình dị bên vợ con. Những hình ảnh đời thường hạnh phúc của gia đình MC Quyền Linh luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tổ ấm của Quyền Linh và Dạ Thảo sau 15 năm vun vén - Ảnh: FB

Dịp Tết 2020, vợ chồng Quyền Linh đưa hai "công chúa" lên Đà Lạt du xuân. Những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nghệ sĩ được đăng tải khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Anh bế bà xã trên tay cực kỳ tình cảm - Ảnh: FB

Hai cô con gái nhà nam MC sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh tú - Ảnh: FB

Quyền Linh thể hiện tình yêu dành cho vợ - Ảnh: FB

Giữa thời tiết nắng ấm của Đà Lạt, MC Quyền Linh cùng bà xã Dạ Thảo và hai con chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Sau nhiều năm chung sống, có thể thấy tình cảm giữa nam MC và vợ vẫn rất mặn nồng. Anh không ngại bế bà xã đầy tình tứ để chụp ảnh trước mặt các con.

Vẻ đẹp vượt thời gian của Dạ Thảo sau 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là hai “công chúa” Lọ Lem và Hạt Dẻ ngày càng cao lớn và xinh xắn. Bên cạnh đó, nhan sắc của vợ Quyền Linh cũng chiếm spotlight nhiều nhất. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng sắc vóc trẻ trung, thanh mảnh của Dạ Thảo vẫn khiến bao chị em ghen tỵ.

Đảm đang như vợ Quyền Linh, còn hơn 1 tháng mới tới Tết nhưng giờ đã lo chuẩn bị đón xuân cho gia đình Không chỉ giỏi kiếm tiền, vợ Quyền Linh còn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi sự khéo léo, biết cách vun vén cho tổ ấm của mình thật vững chắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-gia-dinh-di-du-xuan-quyen-linh-be-ba-xa-tinh-be-binh-truoc-mat-2-con-349674.html