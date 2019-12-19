Đảm đang như vợ Quyền Linh, còn hơn 1 tháng mới tới Tết nhưng giờ đã lo chuẩn bị đón xuân cho gia đình

Không chỉ giỏi kiếm tiền, vợ Quyền Linh còn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi sự khéo léo, biết cách vun vén cho tổ ấm của mình thật vững chắc.

Là người nổi tiếng nên cuộc sống của MC Quyền Linh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, nam MC sở hữu một gia đình hạnh phúc mà bao người ước ao. Phía sau những thành công của "MC quốc dân" luôn có sự trợ giúp của người vợ đảm đang, tháo vác. Sau 14 năm "về chung nhà", Quyền Linh và Dạ Thảo có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Không chỉ giỏi kinh doanh, vợ Quyền Linh còn nổi tiếng là một người phụ nữ tháo vác việc gia đình. Cô lo chu toàn việc nhà, chăm con để chồng an tâm phát triển sự nghiệp.

14 năm gắn bó, cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới - Ảnh: FB Mới đây, bà xã Quyền Linh vừa đăng tải bài viết chia sẻ về việc chuẩn bị Tết cho chồng con. Phải hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng doanh nhân Dạ Thảo đã nôn nao lên kế hoạch. Theo chia sẻ, mỗi năm cô đều tự tay trồng rau, hoa trái chuẩn bị những món ăn ngon, mang đậm nét truyền thống cho cả nhà. Bà xã Quyền Linh hào hứng nói về cách gia đình cô đón Tết: "Nhiều năm, cả nhà cùng xắn tay áo làm món Tết, từ thịt kho nước dừa, đến lạp xưởng, chả giò, những món truyền thống khá cầu kì, nhưng tự tay làm thì hương vị đặc biệt hơn hẳn. Ví dụ như làm lạp xưởng phải chọn thịt theo tỷ lệ 4 phần thịt nạc, 1 phần thịt mỡ, 1 phần lòng, để lạp xưởng ngon nhất. Khi làm sạch lòng, thì nên sử dụng 1 ít rượu trắng để lòng không còn mùi, sau đó, cạo sạch lớp bột nhớt và rửa lại bằng muối. Khi phơi nắng thì phải đảm bảo nắng đủ 4 - 5 ngày để lạp xưởng đạt vị ngon chuẩn nhất...".

Tổ ấm hạnh phúc của Quyền Linh - Ảnh: FB Dù đều bận rộn với công việc riêng nhưng hai vợ chồng vẫn luôn sắp xếp thời gian cho các con hưởng trọn không khí Tết đầm ấm nhất. Dạ Thảo chia sẻ: "2 vợ chồng Thảo, dù trong năm bận rộn bao nhiêu, thì cuối năm cũng là lúc dành thời gian bên gia đình. Thảo coi Tết chính là trải nghiệm đặc biệt nhất dành cho các con".

Mỗi năm, vợ chồng Quyền Linh luôn dành thời gian cùng 2 con đi chơi, hâm nóng tình cảm - Ảnh: FB Dưới bài viết, mọi người hết lời ngợi khen sự đảm đang của Dạ Thảo. Nhiều người cho rằng nhờ khéo vun vén mà sau 14 năm, tổ ấm của cô ngày càng hạnh phúc, bền chặt.

Quyền Linh: 'Tôi uống rất nhiều thuốc mỗi ngày, sức khỏe chỉ còn 40%' MC của Bạn muốn hẹn hò cho biết anh hạn chế nhận lời các chương trình vì sức khỏe giảm sút. Anh bị bệnh gan, thận, dạ dày và phải uống nhiều thuốc mỗi ngày.

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