Bà xã MC Quyền Linh bồi hồi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lễ cưới cách đây 14 năm

Hậu trường 20/09/2019 17:00

Trên trang cá nhân, bà xã Quyền Linh – Dạ Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái đầy bồi hồi khi nhớ về kỉ niệm trong ngày cưới cách đây 14 năm.

Trong showbiz Việt đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân hạnh phúc của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo khiến nhiều người thêm tin tưởng vào tình yêu.

Mới đây, bà xã Quyền Linh bất ngờ chia sẻ kỷ niệm trong ngày cưới cách đây 14 năm: “Mùa sang thu 14 năm trước ở quê nàng (Quy Nhơn). Chàng nói gì mà nàng lại cười tươi thế! Thật ra là chàng đang ngân nga câu ca: Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi… Kể từ mùa thu năm ấy, “Bài ca Tết cho em” cứ theo nàng đi cùng năm tháng, bất kể mùa gì, và bao nhiêu mùa… Và đó là một trong những bài hát tủ của chàng”.

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Bài đăng của Dạ Thảo - Ảnh: FB

Không phải khoảnh khắc hẹn thề cùng nhau đi đến cuối cuộc đời hay giây phút trao nhẫn cưới đầy thiêng liêng, điều khiến bà xã Quyền Linh không thể quên được chính là bài hát anh dành tặng cho cô. Dù đã trải qua khoảng thời gian khá dài nhưng cô vẫn nhớ như in kỷ niệm đầy ngọt ngào này.

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Cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, Quyền Linh hài hước nhắn gửi đến bà xã: “Công nhận hình hồi xưa già quá. Hình mới chụp nè. Cute hơn xưa nhiều nha”. Ngay lập tức, Dạ Thảo liền đáp lại: “Chỉ là FB ai người đó đẹp thôi! Chứ chàng vẫn cute, vẫn đẹp lão nha”.

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Sự tương tác đầy thú vị của cả hai khiến fan thích thú - Ảnh: FB

Hạnh phúc của vợ chồng Quyền Linh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc đến vợ chồng nam MC: “Chúc cô và chú mãi hạnh phúc nha”, “Chúc mừng anh chị kỉ niệm 14 năm ngày cưới. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc viên mãn”, “Chúc anh chị và gia đình luôn mãi rộn tiếng cười, hạnh phúc bền lâu nhé”…

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Gia đình hạnh phúc của MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Quyền Linh và Dạ Thảo đang có một cuộc sống bình yên bên hai cô con gái xinh đẹp, tài năng.

Quyền Linh gây bão mạng khi tung bộ ảnh 'chất như nước cất' bên vợ nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới

Quyền Linh gây bão mạng khi tung bộ ảnh 'chất như nước cất' bên vợ nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới

Nhân kỷ niệm 14 năm ngày "về chung nhà" với bà xã Dạ Thảo, MC Quyền Linh tung loạt ảnh vô cùng đáng yêu kèm lời nhắn ngọt ngào.

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Từ khóa:   MC Quyền Linh Quyền Linh Quyền Linh và Dạ Thảo

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