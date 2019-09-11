Quyền Linh gây bão mạng khi tung bộ ảnh 'chất như nước cất' bên vợ nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới

Nhân kỷ niệm 14 năm ngày "về chung nhà" với bà xã Dạ Thảo, MC Quyền Linh tung loạt ảnh vô cùng đáng yêu kèm lời nhắn ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh khiến cư dân mạng phấn khích khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu bên bà xã Dạ Thảo mừng kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Kèm theo đó, nam "MC quốc dân" còn viết dòng trạng thái ngọt ngào gửi đến vợ: "Xe gì cũng không quan trọng... miễn sao mình cùng đi chung là được rồi em yêu nhé! Chúc mừng ngày 2 đứa cùng đi 1 xe. Ai - lớp - du".

Quyền Linh chia sẻ lại bức ảnh 14 năm trước, ngày anh đạp xích lô đưa Dạ Thảo về dinh - Ảnh: FB

Sau 14 năm chung sống và trải qua không ít sóng gió, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ càng mặn nồng - Ảnh: FB

Ảnh đời thường hết sức bình dị của vợ chồng Quyền Linh - Ảnh: FB

Dù bận rộn nhưng nam MC luôn dành thời gian đưa vợ đi chơi, 'hâm nóng' tình yêu vào những dịp đặc biệt - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh này đã gây "bão" mạng với hơn 20 ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình Quyền Linh - Dạ Thảo.

Đáng chú ý, dưới bài viết của chồng, doanh nhân Dạ Thảo cũng hưởng ứng bằng cách chia sẻ ảnh gia đình 4 thành viên bình dị kèm lời nhắn: "Chỉ cần sánh bước chung đôi. Đi về một hướng ôm trọn yêu thương! Chúc mừng kỷ niệm 14 năm ngày chàng đạp xích lô đưa nàng về dinh!".

2 cô con gái nhà Quyền Linh cao lớn và xinh xắn - Ảnh: FB

Quyền Linh và Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi có hai cô "công chúa" xinh xắn, đáng yêu. Ở tuổi 50, Quyền Linh sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công.

Á hậu Trịnh Kim Chi: '9 năm yêu Quyền Linh, có nhiều biến cố xảy ra...' “Khi tôi nói chia tay, Linh cũng gật đầu. Hai người nói chuyện trong quán cà phê, rồi Linh vẫn đưa tôi về nhà...”, nữ nghệ sĩ tiết lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-gay-bao-mang-khi-tung-bo-anh-chat-nhu-nuoc-cat-ben-vo-nhan-ky-niem-14-nam-ngay-cuoi-337474.html