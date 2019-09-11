Quyền Linh gây bão mạng khi tung bộ ảnh 'chất như nước cất' bên vợ nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới

Hậu trường 11/09/2019 17:11

Nhân kỷ niệm 14 năm ngày "về chung nhà" với bà xã Dạ Thảo, MC Quyền Linh tung loạt ảnh vô cùng đáng yêu kèm lời nhắn ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh khiến cư dân mạng phấn khích khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu bên bà xã Dạ Thảo mừng kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Kèm theo đó, nam "MC quốc dân" còn viết dòng trạng thái ngọt ngào gửi đến vợ: "Xe gì cũng không quan trọng... miễn sao mình cùng đi chung là được rồi em yêu nhé! Chúc mừng ngày 2 đứa cùng đi 1 xe. Ai - lớp - du".

mc quyen linh 1
Quyền Linh chia sẻ lại bức ảnh 14 năm trước, ngày anh đạp xích lô đưa Dạ Thảo về dinh - Ảnh: FB
mc quyen linh 2
Sau 14 năm chung sống và trải qua không ít sóng gió, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ càng mặn nồng - Ảnh: FB
mc quyen linh 3
Ảnh đời thường hết sức bình dị của vợ chồng Quyền Linh - Ảnh: FB
mc quyen linh 4
Dù bận rộn nhưng nam MC luôn dành thời gian đưa vợ đi chơi, 'hâm nóng' tình yêu vào những dịp đặc biệt - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh này đã gây "bão" mạng với hơn 20 ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình Quyền Linh - Dạ Thảo.

Đáng chú ý, dưới bài viết của chồng, doanh nhân Dạ Thảo cũng hưởng ứng bằng cách chia sẻ ảnh gia đình 4 thành viên bình dị kèm lời nhắn: "Chỉ cần sánh bước chung đôi. Đi về một hướng ôm trọn yêu thương! Chúc mừng kỷ niệm 14 năm ngày chàng đạp xích lô đưa nàng về dinh!".

mc quyen linh 5
2 cô con gái nhà Quyền Linh cao lớn và xinh xắn - Ảnh: FB

Quyền Linh và Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi có hai cô "công chúa" xinh xắn, đáng yêu. Ở tuổi 50, Quyền Linh sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công.

Á hậu Trịnh Kim Chi: '9 năm yêu Quyền Linh, có nhiều biến cố xảy ra...'

Á hậu Trịnh Kim Chi: '9 năm yêu Quyền Linh, có nhiều biến cố xảy ra...'

“Khi tôi nói chia tay, Linh cũng gật đầu. Hai người nói chuyện trong quán cà phê, rồi Linh vẫn đưa tôi về nhà...”, nữ nghệ sĩ tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh Quyền Linh và Dạ Thảo Dạ Thảo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026