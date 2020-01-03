Chẳng kém cạnh chị gái, công chúa thứ 2 nhà MC Quyền Linh đã ra dáng thiếu nữ, ngày càng xinh đẹp

Bẵng đi một thời gian, Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) - con gái thứ hai của MC Quyền Linh bất ngờ gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 12.

Dù chưa bước chân vào làng giải trí nhưng hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ của MC Quyền Linh đã sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ nhan sắc nổi bật.

So với Hạt Dẻ, con gái đầu của Quyền Linh là Lọ Lem (Mai Thảo Linh) được chú ý nhiều hơn. Thậm chí, Lọ Lem còn được dự đoán sẽ sớm trở thành hoa hậu trong tương lai.

Cô con gái đầu xinh đẹp của MC Quyền Linh - Ảnh: FB

Mới đây, gia đình MC Quyền Linh đã có mặt tại đám cưới của một người họ hàng ở Quy Nhơn. Qua những hình ảnh đăng tải, nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ được quan tâm hơn cả.

Gia đình Quyền Linh đi dự đám cưới họ hàng - Ảnh: FB

Nếu cô chị Lọ Lem sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài dịu dàng thì cô em Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) cũng chẳng hề kém cạnh với vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi chỉ trong một thời gian ngắn, Hạt Dẻ bỗng cao lớn phổng phao thấy rõ. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng ba mẹ và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Cô bé Hạt Dẻ đáng yêu năm nào...

... nay đã ra dáng thiếu nữ bên chị gái - Ảnh: FB

Đặc biệt, Hạt Dẻ còn sở hữu khuôn mặt vô cùng đáng yêu với đôi mắt đen to tròn và lúm đồng tiền duyên dáng. Nhiều người nhận xét Hạt Dẻ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Dạ Thảo.

Dưới bài đăng của bà xã Quyền Linh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc Lọ Lem và Hạt Dẻ: “Hai cô công chúa của anh Quyền Linh thật tuyệt vời, xinh đẹp và duyên dáng quá”, “2 cô công chúa càng lớn càng đẹp”, “Hai chị em đẹp đều”…

Đảm đang như vợ Quyền Linh, còn hơn 1 tháng mới tới Tết nhưng giờ đã lo chuẩn bị đón xuân cho gia đình Không chỉ giỏi kiếm tiền, vợ Quyền Linh còn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi sự khéo léo, biết cách vun vén cho tổ ấm của mình thật vững chắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-kem-canh-chi-gai-cong-chua-thu-2-nha-mc-quyen-linh-da-ra-dang-thieu-nu-ngay-cang-xinh-dep-348014.html