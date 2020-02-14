Sau 15 năm chung sống, MC Quyền Linh hạnh phúc nắm chặt tay vợ nói lời 'đường mật'

Ở tuổi ngoài 50, MC Quyền Linh vẫn không ngại thể hiện tình yêu với bà xã Dạ Thảo trong ngày Valentine.

Trong khi mọi người tất bật khoe quà, hoa từ người yêu thương nhân ngày Valentine, MC Quyền Linh cũng không quên thể hiện tình cảm với vợ. Dù không quà cáp xa hoa, chàng "MC quốc dân" vẫn gây ấn tượng đặc biệt bởi sự giản dị, chân chất khiến trái tim bà xã Dạ Thảo "tan chảy".

Trên trang cá nhân, Quyền Linh chia sẻ khoảnh khắc nắm chặt tay doanh nhân Dạ Thảo kèm lời nhắn vô cùng ngọt ngào: "Chỉ cần nắm chặt tay em... Anh có thể đi xuyên qua tất cả mọi giông bão của cuộc đời. Happy Valentine’s day”.

Đáp lại tình cảm của chồng, bà xã Quyền Linh viết: "Nắm tay ta về vùng trời bình yên". Cô đăng kèm bức ảnh cả gia đình cùng diện áo dài rực rỡ.

Quyền Linh khoe ảnh tình cảm kèm lời nhắn đến vợ trong lễ Tình nhân - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ chân thành của ông bố hai con nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều fan ngưỡng mộ cuộc sống của Quyền Linh: "Chúc mừng hạnh phúc anh chị mãi bền chặt và là hình mẫu tụi em noi theo"; "Trời ơi ngôn tình muốn bể tim luôn chú ơi. Chúc tình yêu của chú luôn bền vững với thời gian"; "Thật tuyệt vời đơn giản mà không đơn giản chút nào, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau"...

Vợ Quyền Linh thể hiện tình cảm với chồng trong ngày Valentine - Ảnh: FB

Hai con gái xinh xắn nhà Quyền Linh và Dạ Thảo - Ảnh: FB

Quyền Linh và Dạ Thảo là một trong những gia đình hạnh phúc kiểu mẫu được mọi người ngưỡng mộ. Kết hôn năm 2005 và sau 15 năm bên nhau, cặp đôi có hai cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Năm 2019, Quyền Linh từng chia sẻ về ý định muốn rời khỏi làng giải trí Việt vì vấn đề sức khỏe và dành toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con.

'Tan chảy' với cảnh Quyền Linh cưng chiều hôn trán con gái út, bất ngờ nhất vẫn là chi tiết này Khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm của MC Quyền Linh bên con gái út Hạt Dẻ khiến cộng đồng mạng xúc động bởi tình phụ tử thiêng liêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-15-nam-chung-song-mc-quyen-linh-hanh-phuc-nam-chat-tay-vo-noi-loi-duong-mat-350960.html