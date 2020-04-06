Ở nhà tránh dịch, Ốc Thanh Vân tổ chức sinh nhật ấm áp cho con gái cưng

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, MC Ốc Thanh Vân mở tiệc đơn giản tại nhà mừng sinh nhật con gái Linh Đan tròn 7 tuổi.

Trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 7 tuổi của con gái cưng Linh Đan. Bà mẹ ba con chia sẻ, vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình không tổ chức tiệc lớn mà chỉ làm một bữa ăn đầm ấm. Cô chia sẻ thêm về con gái: "Mami tự trang trí đúng ý con gái nè. Con mềm mại, nữ tính vô cùng nên luôn thích được ôm ấp, vỗ về. Nhưng tính con cũng rất chủ động và kiên trì. Nên đi đâu với con mẹ khỏe re à".

Ốc Thanh Vân trang trí tại nhà mừng con gái thêm tuổi mới - Ảnh: FB Trong bài chia sẻ này, Ốc Thanh Vân khiến mọi người xúc động khi viết tâm sự cho bé Lavie - con gái Mai Phương. "Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn bấy nhiêu... Mình chia sẻ với bạn con nhé, Cola soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt, hiểu hết. Ba mẹ, anh và em yêu con, cả nhà yêu con", dù không nhắc tên nhưng mọi người đều hiểu Ốc Thanh Vân đang nói đến bé Lavie.

Ốc Thanh Vân từng muốn nhận nuôi bé Lavie nhưng Mai Phương từ chối - Ảnh: FB Bài viết của Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mọi người để lại vô số lời chúc tốt đẹp cho bé Linh Đan. Bên cạnh đó, nhiều bình luận hỏi thăm về con gái Mai Phương. Công chúng thắc mắc vì không có sự xuất hiện của Lavie trong buổi tiệc: “Sao không thấy bé Lavie nhỉ”, “Nếu có Lavie chắc Lavie vui lắm", "Sao chị Ốc không đón bé Lavie qua cho bé vui", "Chị ơi bé Lavie không tham dự hả chị? Chắc bé nhớ mẹ buồn lắm”… Chia sẻ xúc động của nữ MC về bé Lavie - Ảnh: FB Đặc biệt, khi một tài khoản mạng bày tỏ: “Nhìn những hình ảnh này lại nhớ mẹ con Mai Phương quá... hix. Chúc bé Linh Đan sinh nhật vui vẻ, thông minh học giỏi, xinh đẹp dễ thương". Ốc Thanh Vân liền trả lời: "Thương lắm em ơi. Xót xa lắm. Cola nhắc Lavie suốt".

"Tình tin đồn Phùng Ngọc Huy" liên tục lên tiếng, Ốc Thanh Vân "nhắc nhở": Không cần ai phát ngôn thay! Ốc Thanh Vân truyền đạt lại lời nhắn của Phùng Ngọc Huy, mong những người khác đừng đăng thêm thông tin nào lên mạng để tránh gây dư luận trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-nha-tranh-dich-oc-thanh-van-to-chuc-sinh-nhat-am-ap-cho-con-gai-cung-356003.html