Chồng Ốc Thanh Vân bênh vực Trương Bảo Như khi cô bị tố xấc láo với bố mẹ Mai Phương

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, mới đây mẹ diễn viên Mai Phương đã lên tiếng và phủ nhận chuyện "bạo hành" tinh thần con gái. Theo nội dung clip được đăng tải, bà cho biết nguyên nhân dẫn đến việc to tiếng là do bạn thân của con gái - ca sĩ Trương Bảo Như tự ý vào nhà đưa Mai Phương đi bệnh viện. Theo đó, nữ ca sĩ không chào hỏi, thông báo và xin phép gia đình. Thậm chí cô còn tỏ thái độ xấc láo, thiếu tôn trọng bố mẹ của bạn thân.

Mẹ Mai Phương lên tiếng thanh minh về clip 'hành hạ' tinh thần con gái những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Sau khi mẹ Mai Phương lên tiếng, ca sĩ Trương Bảo Như cũng có động thái ngầm đáp trả. Không thanh minh hay phản biện, cô viết status chia sẻ cách dạy con hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý. Cô viết: "Tôi dạy con tôi khi nó biết nói chuyện là lời chào. Đôi lần nó quên chào người lớn, nó sẽ bị tôi bắt đứng lặp lại câu chào ấy 10 lần mới thôi!".