Chồng Ốc Thanh Vân bênh vực Trương Bảo Như khi cô bị tố xấc láo với bố mẹ Mai Phương

Dưới dòng chia sẻ của ca sĩ Trương Bảo Như, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lên tiếng động viên cô. Trong đó, đáng chú ý nhất là lời minh oan của chồng Ốc Thanh Vân.
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Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, mới đây mẹ diễn viên Mai Phương đã lên tiếng và phủ nhận chuyện "bạo hành" tinh thần con gái. Theo nội dung clip được đăng tải, bà cho biết nguyên nhân dẫn đến việc to tiếng là do bạn thân của con gái - ca sĩ Trương Bảo Như tự ý vào nhà đưa Mai Phương đi bệnh viện. Theo đó, nữ ca sĩ không chào hỏi, thông báo và xin phép gia đình. Thậm chí cô còn tỏ thái độ xấc láo, thiếu tôn trọng bố mẹ của bạn thân.
Sau khi mẹ Mai Phương lên tiếng, ca sĩ Trương Bảo Như cũng có động thái ngầm đáp trả. Không thanh minh hay phản biện, cô viết status chia sẻ cách dạy con hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý. Cô viết: "Tôi dạy con tôi khi nó biết nói chuyện là lời chào. Đôi lần nó quên chào người lớn, nó sẽ bị tôi bắt đứng lặp lại câu chào ấy 10 lần mới thôi!".
Dưới bài viết, Trương Bảo Như nhận được nhiêu bình luận quan tâm, động viên từ bạn bè và người hâm mộ. Hầu hết mọi người vẫn tin và hiểu tình cảm nữ ca sĩ dành cho Mai Phương suốt hơn 1 năm qua là thật lòng.
MC Quỳnh Hoa bày tỏ: "Yên tâm em! Tất cả mọi người đều hiểu em! Cái gì là sự thật nó sẽ mãi mãi là sự thật dù ai muốn biến hóa thế nào! Đừng suy nghĩ làm gì! Để thời gian chăm sóc cho gia đình em ạ!".
Đáng chú ý là bình luận của chồng Ốc Thanh Vân: "Em 'xấc láo' lắm Như! Haha! Em 'xấc láo' đến nỗi ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe chửi mà chỉ biết khóc!". Qua câu nói của Trí Rùa, mọi người hiểu anh đang muốn minh oan cho Trương Bảo Như. Ngầm phủ nhận lời tố của mẹ Mai Phương, anh cho rằng Trương Bảo Như đã nhẫn nhịn rất nhiều khi đến chăm sóc bạn.