Không nói không rằng, Trấn Thành âm thầm kêu gọi quyên góp được số tiền lớn tặng con gái Mai Phương

MC Trấn Thành đã âm thầm quyên góp được số tiền 300 triệu đồng và sẽ trích 250 triệu để mở sổ tiết kiệm dành tặng bé Lavie.

Những ngày qua, làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương khi diễn viên Mai Phương đã vĩnh biệt cõi đời sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, đồng nghiệp và fan vô cùng đau xót. Thương cho cố nghệ sĩ bạc mệnh bao nhiêu, mọi người lại xót xa cho bé Lavie bấy nhiêu khi mất mẹ quá sớm. Hiện nhiều nghệ sĩ đang lên kế hoạch kêu gọi quyên góp lập sổ tiết kiệm cho con gái Mai Phương.

Mọi người rất lo cho cuộc sống của bé Lavie khi không còn mẹ bên cạnh - Ảnh: FB

Theo một số thông tin mới được đăng tải, MC Trấn Thành đã âm thầm đứng ra vận động để giúp con gái Mai Phương có một tương lai tươi sáng hơn. Theo danh sách được hé lộ, ca sĩ Thu Minh, Trúc Nhân, Tuấn Trần, Lâm Vỹ Dạ... cùng đông đảo nghệ sĩ đã góp được số tiền 300 triệu đồng. Trong đó sẽ trích 250 triệu đồng mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie và 50 triệu còn lại dành tặng nghệ sĩ Mạc Can và Hoàng Lan. Việc làm thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý của Trấn Thành và các nghệ sĩ được công chúng khen hết lời.

Trấn Thành ủng hộ 30 triệu và rất nhiều nghệ sĩ khác cũng chung tay đóng góp được số tiền 300 triệu - Ảnh: Internet

Trấn Thành và Hari Won đến viếng cố nghệ sĩ Mai Phương - Ảnh: Internet

Trước đó, nhà thiết kế Đức Vincie đã quyết định đấu giá chiếc váy cố nghệ sĩ Mai Phương từng mặc trình diễn trên sàn catwalk 1 năm trước. Anh cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền đấu giá được gửi vào quỹ của Ốc Thành Vân ủng hộ bé Lavie. Với giá khởi điểm là 5.500.000 đồng, hiện tại đã có một khán giả trả 120 triệu đồng.

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