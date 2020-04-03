Không nói không rằng, Trấn Thành âm thầm kêu gọi quyên góp được số tiền lớn tặng con gái Mai Phương

Hậu trường 03/04/2020 14:35

MC Trấn Thành đã âm thầm quyên góp được số tiền 300 triệu đồng và sẽ trích 250 triệu để mở sổ tiết kiệm dành tặng bé Lavie.

Những ngày qua, làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương khi diễn viên Mai Phương đã vĩnh biệt cõi đời sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, đồng nghiệp và fan vô cùng đau xót. Thương cho cố nghệ sĩ bạc mệnh bao nhiêu, mọi người lại xót xa cho bé Lavie bấy nhiêu khi mất mẹ quá sớm. Hiện nhiều nghệ sĩ đang lên kế hoạch kêu gọi quyên góp lập sổ tiết kiệm cho con gái Mai Phương.

mc tran thanh dong gop cho be lavie
Mọi người rất lo cho cuộc sống của bé Lavie khi không còn mẹ bên cạnh - Ảnh: FB

Theo một số thông tin mới được đăng tải, MC Trấn Thành đã âm thầm đứng ra vận động để giúp con gái Mai Phương có một tương lai tươi sáng hơn. Theo danh sách được hé lộ, ca sĩ Thu Minh, Trúc Nhân, Tuấn Trần, Lâm Vỹ Dạ... cùng đông đảo nghệ sĩ đã góp được số tiền 300 triệu đồng. Trong đó sẽ trích 250 triệu đồng mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie và 50 triệu còn lại dành tặng nghệ sĩ Mạc Can và Hoàng Lan. Việc làm thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý của Trấn Thành và các nghệ sĩ được công chúng khen hết lời.

mc tran thanh dong gop cho be lavie 1
Trấn Thành ủng hộ 30 triệu và rất nhiều nghệ sĩ khác cũng chung tay đóng góp được số tiền 300 triệu - Ảnh: Internet
mc tran thanh dong gop cho be lavie 2
Trấn Thành và Hari Won đến viếng cố nghệ sĩ Mai Phương - Ảnh: Internet

Trước đó, nhà thiết kế Đức Vincie đã quyết định đấu giá chiếc váy cố nghệ sĩ Mai Phương từng mặc trình diễn trên sàn catwalk 1 năm trước. Anh cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền đấu giá được gửi vào quỹ của Ốc Thành Vân ủng hộ bé Lavie. Với giá khởi điểm là 5.500.000 đồng, hiện tại đã có một khán giả trả 120 triệu đồng.

Bị mỉa mai vì xót thương Mai Phương, Trịnh Kim Chi đáp trả cao tay, thâm thúy nhất là Hồng Vân

Bị mỉa mai vì xót thương Mai Phương, Trịnh Kim Chi đáp trả cao tay, thâm thúy nhất là Hồng Vân

Trước những lời nói gay gắt, khiêu khích của Trà My, Á hậu Trịnh Kim Chi đã có động thái đáp trả vô cùng cao tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Mai Phương con gái Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026