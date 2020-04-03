Bị mỉa mai vì xót thương Mai Phương, Trịnh Kim Chi đáp trả cao tay, thâm thúy nhất là Hồng Vân

Hậu trường 03/04/2020 11:39

Trước những lời nói gay gắt, khiêu khích của Trà My, Á hậu Trịnh Kim Chi đã có động thái đáp trả vô cùng cao tay.

Thông tin diễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28/3 khiến mọi người xót thương suốt nhiều ngày qua. Không chỉ khán giả, đông đảo nghệ sĩ cũng bày tỏ sự xót xa khi cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, bỏ lại con gái nhỏ thơ dại.

Thế nhưng mới đây, Trà My khiến dư luận chú ý khi cho rằng đó chỉ là hành động nhằm đánh bóng tên tuổi của sao Việt. Nữ diễn viên "Thương nhớ ở ai" còn nhắc thẳng tên Á hậu Trịnh Kim Chi với lời lẽ đầy mỉa mai. Chân dài này chỉ trích nữ nghệ sĩ là hết thời, đu bám Mai Phương để lấy chút tên tuổi "kiếm thêm chút tiền nuôi con nhỏ".

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Trà My nhận 'gạch đá' trước phát ngôn động chạm nhiều nghệ sĩ - Ảnh: FB

Trước những lời mỉa mai "chỉ mặt đặt tên" chính mình, Á hậu Việt Nam 1994 có động thái đáp trả vô cùng khôn khéo. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bức ảnh vui vẻ tại nhà và gửi lời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, lo lắng cho mình. Dù không nói thẳng nhưng ai cũng biết cô đang ám chỉ việc bị Trà My xúc phạm. Sự bình thản của nữ nghệ sĩ trước thị phi khiến mọi người nể phục.

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Động thái đáp trả cao tay của nữ nghệ sĩ gạo cội - Ảnh: FB

Cô viết: "Từ hôm qua đến nay nhiều người hỏi thăm và lo cho mình, trân quý vô cùng. Nhưng thật sự mình không sao, vẫn ổn và rất ổn. Cảm thấy thương nhiều vì quá nhiều người quan tâm và chia sẻ... Yêu quý mọi người nhiều lắm... Cảm ơn mọi người vì tất cả. Cứ chân thành... Bạn sẽ có tất cả".

Bài viết của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Dưới phần bình luận, NSND Hồng Vân an ủi đồng nghiệp kèm lời nhắn thâm thúy: "Muỗi mà em nhỉ? Lâu lâu bị sự cố để thấy mình được yêu thương rất nhiều". Diễn viên Kha Ly bày tỏ: "Đừng buồn vì những điều tào lao nhé chị".

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Bình luận ẩn ý của Hồng Vân dưới bài viết của Trịnh Kim Chi - Ảnh: FB

Trước đó khi chia sẻ với truyền thông, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết không hề để tâm và nhấn mạnh: "Thành phần theo kiểu Chí Phèo chửi rất nhiều người không riêng gì tôi như thế này thì sẽ không tồn tại trong đầu tôi".

Trà My "Thương nhớ ở ai" mỉa mai NSƯT Trịnh Kim Chi và loạt sao Việt lên tiếng xót thương cho Mai Phương

Trà My "Thương nhớ ở ai" mỉa mai NSƯT Trịnh Kim Chi và loạt sao Việt lên tiếng xót thương cho Mai Phương

Phát ngôn của Trà My đã khiến dư luận phẫn nộ, phản ứng cực "gắt", cô phải gỡ bài đăng ngay sau đó.

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Từ khóa:   Trịnh Kim Chi Trà My Hồng Vân

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