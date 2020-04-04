NSND Hồng Vân tiết lộ giấc mơ lạ về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Đây là sự thật 100% mọi người nhé, Vân định không đăng Youtube nhưng vì có một số trang mạng giựt tít không đúng lắm, mọi người coi đi để hiểu câu chuyện đúng nhất nhé, ngày hôm nay 3/4 vẫn còn rất nhiều khán giả inbox cho Vân kể rằng đã mơ thấy Phương... À... nếu mọi người coi hết thì Vân xin bổ sung là bộ đồ xanh đọt chuối mà Anh Vũ mặc là bộ đồ của vai diễn cuối cùng ở Mỹ và sáng hôm sau thì Vũ mất mà bộ đồ đó Vân không hề biết mãi đến khi MC Thanh Tùng cho Vân xem những bức hình trong đêm diễn cuối của Vũ và Vũ nói: 'Chị ơi, em sắp gặp Mai Phương và...' còn một người nữa nhưng Vân giấu tên vì người đó Vân và Vũ đều biết. Thật sự bữa đó Vân sợ muốn xỉu... Có những điều không thể lý giải được mọi người ạ".

Tối 3/4, nghệ sĩ Hồng Vân bất ngờ livestream chia sẻ về giấc mơ có liên quan đến cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Clip nghệ sĩ Hồng Vân kể lại về giấc mơ về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương.

Trong clip, cô cho biết đã được Anh Vũ dự báo về sự ra đi của Mai Phương từ trước - Ảnh: Internet

Ngoài giấc mơ kỳ lạ, nữ nghệ sĩ còn cầu nguyện cho Mai Phương: "Tôi nghĩ, có lẽ Phương vừa qua đời nên mọi thứ còn mới quá, vẫn in đậm. Phương còn nhiều điều vẫn băn khoăn, chưa biết quyết định như thế nào nên chưa biết đi đâu về đâu, hoặc chưa muốn đi.

Tôi mong Phương sẽ về nhà thờ Tổ để nương nhờ Tổ nghiệp. Khi nào giải quyết xong chuyện của Lavie thì Phương sẽ lên thiên đàng".

Mai Phương mất vào ngày 28/3 vừa qua sau gần 2 năm điều trị bệnh ung thư - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Hồng Vân thông báo về tình hình hiện tại của bé Lavie để mọi người an tâm. Hiện con gái Mai Phương vẫn đang ở chung với hai người chăm sóc bé từ nhỏ và rất ổn. Cô cũng khuyên cộng đồng mạng không nên công kích bố mẹ cố nghệ sĩ thêm nữa.

"Nói gì thì nói, Phương vẫn thương bố mẹ Phương lắm... Bởi vậy, mọi người không nên nói ra nói vào này nọ gây áp lực cho ba mẹ Phương. Điều này chắc chắn sẽ khiến Phương không yên tâm", cô nói.

Hiện tại, công chúng rất hi vọng Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam và nhận nuôi Lavie - Ảnh: Internet

Cô nhấn mạnh thêm: "Chúng ta nên buông bỏ, yên lặng chờ đợi xem Phùng Ngọc Huy sẽ làm thế nào để nhận được quyền nuôi Lavie".