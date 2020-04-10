Bị hỏi nhiều lần, Ốc Thanh Vân tiết lộ lý do không đưa bé Lavie đi chơi cùng gia đình mình

MC Ốc Thanh Vân trả lời một cách chân thành khi được hỏi về bé Lavie. Cô hạn chế chia sẻ ảnh vì không muốn cuộc sống của cô bé bị chú ý quá nhiều.

Sau khi lo chu toàn cho đám tang của diễn viên Mai Phương, MC Ốc Thanh Vân trở lại với cuộc sống đời thường. Ngoài thời gian lo cho công việc, cô tập trung chăm sóc gia đình, chồng con. Mới đây, vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa 3 con sang nhà MC Quyền Linh chơi. Hai gia đình đã có cuộc hội ngộ vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, khi đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân, bà mẹ ba con bất ngờ nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến bé Lavie. Mọi người thắc mắc vì sao Ốc Thanh Vân không đón con gái cố nghệ sĩ Mai Phương sang chơi cùng các bạn để bé đỡ nhớ mẹ.

Ốc Thanh Vân sang nhà Quyền Linh chơi... ... hai gia đình tạo không gian vui vẻ cho các con - Ảnh: FB Đây không phải là lần đầu Ốc Thanh Vân nhận được câu hỏi với nội dung này. Trước đó, khi chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của con gái Linh Đan, nữ diễn viên cũng bị gặng hỏi nhưng quyết định im lặng cho qua. Tuy nhiên lần này, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng giải thích rõ để mọi người hiểu. Khi một dân mạng hỏi tế nhị: "Sao không đón Lavie đi để bé đỡ nhớ mẹ vậy em?". Dưới bình luận, cô trả lời nhẹ nhàng và lịch sự: "Hiện khá nhạy cảm nên giữ cho Lavie bình an và không bị chú ý quá nhiều chị à".

Cô cũng nhấn mạnh rằng: "Nếu đi với con mình cũng hạn chế không chia sẻ, con cũng hiểu chuyện một phần, nên mình không muốn con bị ảnh hưởng". Câu trả lời thỏa đáng của Ốc Thanh Vân liên quan đến bé Lavie - Ảnh: FB Chia sẻ của Ốc Thanh Vân nhận được sự đồng tình của mọi người. Rất nhiều dân mạng cũng gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên vì cách nghĩ thấu đáo dành cho bé Lavie. Một tài khoản Facebook bày tỏ: "Đọc câu trả lời này cảm thấy khá trùng hợp với suy nghĩ của mình. Mình cũng có câu hỏi y như bạn T xong rồi tự suy nghĩ chắc Vân sợ thời điểm nhạy cảm nên không đưa bé đi cùng. Cuộc sống từng trải sẽ khiến cho con người có những hành động chững chạc hơn. Hãy thương yêu bé thật nhiều".

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