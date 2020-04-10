Bị hỏi nhiều lần, Ốc Thanh Vân tiết lộ lý do không đưa bé Lavie đi chơi cùng gia đình mình

Hậu trường 10/04/2020 14:46

MC Ốc Thanh Vân trả lời một cách chân thành khi được hỏi về bé Lavie. Cô hạn chế chia sẻ ảnh vì không muốn cuộc sống của cô bé bị chú ý quá nhiều.

Sau khi lo chu toàn cho đám tang của diễn viên Mai Phương, MC Ốc Thanh Vân trở lại với cuộc sống đời thường. Ngoài thời gian lo cho công việc, cô tập trung chăm sóc gia đình, chồng con.

Mới đây, vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa 3 con sang nhà MC Quyền Linh chơi. Hai gia đình đã có cuộc hội ngộ vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, khi đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân, bà mẹ ba con bất ngờ nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến bé Lavie. Mọi người thắc mắc vì sao Ốc Thanh Vân không đón con gái cố nghệ sĩ Mai Phương sang chơi cùng các bạn để bé đỡ nhớ mẹ.

mc oc thanh van chia se
Ốc Thanh Vân sang nhà Quyền Linh chơi...
mc oc thanh van chia se 1
... hai gia đình tạo không gian vui vẻ cho các con - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu Ốc Thanh Vân nhận được câu hỏi với nội dung này. Trước đó, khi chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của con gái Linh Đan, nữ diễn viên cũng bị gặng hỏi nhưng quyết định im lặng cho qua.

Tuy nhiên lần này, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng giải thích rõ để mọi người hiểu. Khi một dân mạng hỏi tế nhị: "Sao không đón Lavie đi để bé đỡ nhớ mẹ vậy em?". Dưới bình luận, cô trả lời nhẹ nhàng và lịch sự: "Hiện khá nhạy cảm nên giữ cho Lavie bình an và không bị chú ý quá nhiều chị à".

Cô cũng nhấn mạnh rằng: "Nếu đi với con mình cũng hạn chế không chia sẻ, con cũng hiểu chuyện một phần, nên mình không muốn con bị ảnh hưởng".

mc oc thanh van chia se 2

mc oc thanh van chia se 3
Câu trả lời thỏa đáng của Ốc Thanh Vân liên quan đến bé Lavie - Ảnh: FB

Chia sẻ của Ốc Thanh Vân nhận được sự đồng tình của mọi người. Rất nhiều dân mạng cũng gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên vì cách nghĩ thấu đáo dành cho bé Lavie.

Một tài khoản Facebook bày tỏ: "Đọc câu trả lời này cảm thấy khá trùng hợp với suy nghĩ của mình. Mình cũng có câu hỏi y như bạn T xong rồi tự suy nghĩ chắc Vân sợ thời điểm nhạy cảm nên không đưa bé đi cùng. Cuộc sống từng trải sẽ khiến cho con người có những hành động chững chạc hơn. Hãy thương yêu bé thật nhiều".

Ốc Thanh Vân hài hước kể chuyện cả nhà ‘trùm kín mít’ qua chơi nhà Quyền Linh, tiết lộ ‘gia tài khủng’ của nam MC

Ốc Thanh Vân hài hước kể chuyện cả nhà ‘trùm kín mít’ qua chơi nhà Quyền Linh, tiết lộ ‘gia tài khủng’ của nam MC

Trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, MC Ốc Thanh Vân tranh thủ đưa các con ghé thăm nhà Quyền Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Ốc Thanh Vân bé Lavie con gái Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026