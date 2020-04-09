Mừng sinh nhật 2 con, Hồng Nhung khoe nét đẹp lai Tây của bé Tép khiến fan trầm trồ

Là con của nữ diva đình đám nhất nhì Việt Nam nên mọi hình ảnh, câu chuyện liên quan đến hai bé Tôm và Tép luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Từ khi mới chào đời, hai nhóc tỳ nhà diva Hồng Nhung đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người bởi diện mạo xinh xắn, đáng yêu. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con thường xuyên cập nhật hình ảnh cùng các hoạt động vui chơi của hai "thiên thần nhỏ".

Kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân, nhưng diva Hồng Nhung lại rất chăm khoe con - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải loạt ảnh đời thường của Tôm và Tép lên trang cá nhân mừng sinh nhật 8 tuổi của hai con. Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà mẹ hai con không làm tiệc rình rang mời bạn bè đến chung vui. Có thể thấy, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cặp song sinh nhà nữ diva đã cao lớn phổng phao.