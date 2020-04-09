Mừng sinh nhật 2 con, Hồng Nhung khoe nét đẹp lai Tây của bé Tép khiến fan trầm trồ

Hậu trường 09/04/2020 15:56

Bé Tép - con gái diva Hồng Nhung được mọi người xuýt xoa khen ngợi bởi chiều cao vượt trội cùng gương mặt lai Tây xinh xắn.

Là con của nữ diva đình đám nhất nhì Việt Nam nên mọi hình ảnh, câu chuyện liên quan đến hai bé Tôm và Tép luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Từ khi mới chào đời, hai nhóc tỳ nhà diva Hồng Nhung đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người bởi diện mạo xinh xắn, đáng yêu. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con thường xuyên cập nhật hình ảnh cùng các hoạt động vui chơi của hai "thiên thần nhỏ".

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Kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân, nhưng diva Hồng Nhung lại rất chăm khoe con - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải loạt ảnh đời thường của Tôm và Tép lên trang cá nhân mừng sinh nhật 8 tuổi của hai con. Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà mẹ hai con không làm tiệc rình rang mời bạn bè đến chung vui. Có thể thấy, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cặp song sinh nhà nữ diva đã cao lớn phổng phao.

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Nữ ca sĩ khoe ảnh đời thường chúc mừng sinh nhật hai con Tôm và Tép tròn 8 tuổi - Ảnh: FB

Đặc biệt là bé Tép, dù còn nhỏ tuổi nhưng con gái Hồng Nhung đã sớm bộc lộ tiềm năng trở thành tiểu mỹ nhân. Cô bé sở hữu chiều cao vượt trội, đôi chân thon dài cùng gương mặt xinh xắn với nhiều đường nét lai Tây thu hút. Khoảnh khắc đáng yêu của "tiểu công chúa" được Hồng Nhung ghi lại khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

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Bức ảnh Tép được mẹ đăng tải chiếm spotlight - Ảnh: FB
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Cô bé nhận được nhiều lời khen từ bạn bè của mẹ - Ảnh: FB

Tôm và Tép là kết quả cuộc hôn nhân 8 năm của Hồng Nhung và chồng doanh nhân Kevin Gilmore. Vào năm 2018, cô bất ngờ thông báo đã ly hôn với chồng Tây. Kể từ đó, nữ diva bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 2 con song sinh. 

Các con của Hồng Nhung hiện tại: Học giỏi và tài hoa chẳng kém mẹ, tận hưởng cuộc sống an nhiên ở Mỹ khiến ai nấy ghen tị

Các con của Hồng Nhung hiện tại: Học giỏi và tài hoa chẳng kém mẹ, tận hưởng cuộc sống an nhiên ở Mỹ khiến ai nấy ghen tị

Càng lớn, cặp sinh đôi nhà Hồng Nhung càng có ngoại hình nổi trội. Không chỉ vậy, 2 bé còn có nhiều tài năng nghệ thuật giống mẹ.

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