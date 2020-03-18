Diva Hồng Nhung đón tuổi 50 bình dị bên cặp song sinh, bất ngờ với diện mạo của 2 bé

Hậu trường 18/03/2020 16:36

Vì lý do dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, diva Hồng Nhung mừng sinh nhật tuổi 50 đơn giản bên 2 con và hẹn bạn bè vào dịp khác.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành, hầu hết cách hoạt động giải trí đều tạm ngưng. Cũng như những đồng nghiệp khác, diva Hồng Nhung dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình, chăm sóc hai con.

Đặc biệt, sinh nhật tuổi 50 của Hồng Nhung cũng rơi vào thời điểm này. Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, cô đón tuổi mới bình dị bên hai nhóc tỳ Tôm và Tép. Nữ diva hẹn bạn bè vào một dịp khác khi dịch bệnh qua đi.

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Cuộc sống yên bình của ba mẹ con giữa mùa dịch - Ảnh: FB
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Không chạy show, thời gian của nữ diva dành trọn cho các con - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, Hồng Nhung chia sẻ trên trang cá nhân: "Khi thế giới bên ngoài đóng cửa, sự quây quần dài lâu và liên tục hiếm có của gia đình be bé trở thành nguồn động viên vô bờ. Ngày sinh nhật mẹ Bống của hai con Tôm và Tép vào chủ nhật - một ngày tiệc tùng liên miên - một sinh nhật vô cùng đáng nhớ! (Đợi ngày bình yên để được mời tụ tập đông đảo bạn hữu và người thân!)".

Kèm theo đó, cô đăng tải khoảnh khắc bình yên bên các con. Trong ảnh, Hồng Nhung nở nụ cười hạnh phúc khi tận hưởng giây phút ấm áp bên Tôm và Tép. Mọi người dành nhiều lời khen trước sắc vóc trẻ trung của bà mẹ hai con ở tuổi 50. Bên cạnh đó, vẻ ngoài phổng phao và gương mặt kháu khỉnh của Tôm và Tép cũng gây chú ý không kém. Chưa tròn 8 tuổi nhưng cả hai đã sở hữu chiều cao vượt trội, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bà mẹ diva.

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Tiệc sinh nhật đơn giản của Hồng Nhung bên 2 con - Ảnh: FB
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Nhiều người bất ngờ trước vẻ ngoài phổng phao của Tôm và Tép - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc vào giữa năm 2018, ca sĩ Hồng Nhung được quyền nuôi hai con. Cô nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống để chăm lo cho các con. Gần 2 năm sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân vẫn đi về lẻ bóng và từ chối chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông.

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