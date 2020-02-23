Chỉ một bức ảnh, chồng cũ Hồng Nhung lộ mối quan hệ với con riêng của vợ mới

Trên trang Facebook cá nhân, nữ doanh nhân Thiri Thant Mon lần đầu đăng ảnh chụp cùng chồng cũ Hồng Nhung và ba con.
- Nữ đại gia Myanmar đăng ảnh chứng minh cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng cũ Hồng Nhung
- Hậu ly hôn, Hồng Nhung khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50 khi đi chơi cùng 2 con song sinh
Hậu ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, doanh nhân Kevin Gilmore đã kết hôn lần hai với doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Được biết, Thiri Thant Mon còn là một diễn giả, phát ngôn viên nổi tiếng. Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, Thiri Thant Mon đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.
Tháng 9/2019, vợ chồng Kevin hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân gốc Myanmar thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai chung. Trong khi đó, chồng cũ Hồng Nhung lại hạn chế chia sẻ hình ảnh về gia đình mới để tránh làm ảnh hưởng đến hai bé Tôm và Tép.
Mới đây, Thiri Thant Mon bất ngờ gây chú ý khi lần đầu tiên đăng ảnh Kevin Gilmore chụp cùng các con riêng của cô. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Kevin và các con riêng của vợ vô cùng hòa thuận. Dưới bài đăng, bạn bè đồng loạt để lại bình luận chúc cặp đôi luôn hạnh phúc.
Nữ ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Kevin Gilmore ly hôn vào giữa năm 2018. Theo đó, cả hai “đường ai nấy đi” trong lặng lẽ, không có bất kỳ tranh chấp nào. Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới thì Hồng Nhung lại hài lòng với cuộc sống yên bình bên các con. Từng trải qua quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn nhưng hiện tại, Hồng Nhung đã lấy lại được cân bằng và ngày càng mạnh mẽ hơn.