Chỉ một bức ảnh, chồng cũ Hồng Nhung lộ mối quan hệ với con riêng của vợ mới

Trên trang Facebook cá nhân, nữ doanh nhân Thiri Thant Mon lần đầu đăng ảnh chụp cùng chồng cũ Hồng Nhung và ba con.

Hậu ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, doanh nhân Kevin Gilmore đã kết hôn lần hai với doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Được biết, Thiri Thant Mon còn là một diễn giả, phát ngôn viên nổi tiếng. Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, Thiri Thant Mon đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.

Nữ doanh nhân và 2 con trai riêng - Ảnh: FB

Tháng 4/2019, đám cưới của Thiri Thant Mon và chồng cũ Hồng Nhung từng thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: FB

Tháng 9/2019, vợ chồng Kevin hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân gốc Myanmar thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai chung. Trong khi đó, chồng cũ Hồng Nhung lại hạn chế chia sẻ hình ảnh về gia đình mới để tránh làm ảnh hưởng đến hai bé Tôm và Tép.

Thiri Thant Mon thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Mới đây, Thiri Thant Mon bất ngờ gây chú ý khi lần đầu tiên đăng ảnh Kevin Gilmore chụp cùng các con riêng của cô. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Kevin và các con riêng của vợ vô cùng hòa thuận. Dưới bài đăng, bạn bè đồng loạt để lại bình luận chúc cặp đôi luôn hạnh phúc.

Chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới chụp ảnh cùng các con – Ảnh: FB

Nữ ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Kevin Gilmore ly hôn vào giữa năm 2018. Theo đó, cả hai “đường ai nấy đi” trong lặng lẽ, không có bất kỳ tranh chấp nào. Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới thì Hồng Nhung lại hài lòng với cuộc sống yên bình bên các con. Từng trải qua quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn nhưng hiện tại, Hồng Nhung đã lấy lại được cân bằng và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống của diva Hồng Nhung thế nào khi làm mẹ đơn thân của 2 con song sinh? Thông qua trang cá nhân, có thể thấy cuộc sống của ca sĩ Hồng Nhung rất vui vẻ và thoải mái. Cô dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc các con và gặp gỡ bạn bè.

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