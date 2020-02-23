Chỉ một bức ảnh, chồng cũ Hồng Nhung lộ mối quan hệ với con riêng của vợ mới

Hậu trường 23/02/2020 16:11

Trên trang Facebook cá nhân, nữ doanh nhân Thiri Thant Mon lần đầu đăng ảnh chụp cùng chồng cũ Hồng Nhung và ba con.

Hậu ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, doanh nhân Kevin Gilmore đã kết hôn lần hai với doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Được biết, Thiri Thant Mon còn là một diễn giả, phát ngôn viên nổi tiếng. Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, Thiri Thant Mon đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.

chong cu hong nhung 1
Nữ doanh nhân và 2 con trai riêng - Ảnh: FB
chong cu hong nhung 2

Tháng 4/2019, đám cưới của Thiri Thant Mon và chồng cũ Hồng Nhung từng thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: FB

Tháng 9/2019, vợ chồng Kevin hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân gốc Myanmar thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai chung. Trong khi đó, chồng cũ Hồng Nhung lại hạn chế chia sẻ hình ảnh về gia đình mới để tránh làm ảnh hưởng đến hai bé Tôm và Tép.

chong cu hong nhung 3

chong cu hong nhung 4
Thiri Thant Mon thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Mới đây, Thiri Thant Mon bất ngờ gây chú ý khi lần đầu tiên đăng ảnh Kevin Gilmore chụp cùng các con riêng của cô. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Kevin và các con riêng của vợ vô cùng hòa thuận. Dưới bài đăng, bạn bè đồng loạt để lại bình luận chúc cặp đôi luôn hạnh phúc.

chong cu hong nhung 5

Chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới chụp ảnh cùng các con – Ảnh: FB

Nữ ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Kevin Gilmore ly hôn vào giữa năm 2018. Theo đó, cả hai “đường ai nấy đi” trong lặng lẽ, không có bất kỳ tranh chấp nào. Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới thì Hồng Nhung lại hài lòng với cuộc sống yên bình bên các con. Từng trải qua quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn nhưng hiện tại, Hồng Nhung đã lấy lại được cân bằng và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống của diva Hồng Nhung thế nào khi làm mẹ đơn thân của 2 con song sinh?

Cuộc sống của diva Hồng Nhung thế nào khi làm mẹ đơn thân của 2 con song sinh?

Thông qua trang cá nhân, có thể thấy cuộc sống của ca sĩ Hồng Nhung rất vui vẻ và thoải mái. Cô dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc các con và gặp gỡ bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hồng Nhung Thiri Thant Mon Kevin Gilmore

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026