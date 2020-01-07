Nữ đại gia Myanmar đăng ảnh chứng minh cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng cũ Hồng Nhung

Sau khi sinh con, doanh nhân Thiri Thant Mon thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung.
- Đại gia Myanmar bất ngờ tiết lộ đã có quan hệ tình cảm với chồng cũ Hồng Nhung 20 năm trước
- Hiếm lắm chồng cũ Hồng Nhung mới lộ diện bên con mới sinh, em bé giống bố như đúc
Cách đây ít ngày, doanh nhân Thiri Thant Mon vừa có chuyến đi Nga để thăm 2 con trai riêng đang sống với chồng cũ. Cô khoe ảnh bên hai con nhưng không có sự xuất hiện của Kevin Gilmore và quý tử vừa chào đời.
Ít giờ trước, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đăng tải dòng chia sẻ thông báo đã trở về. Sau vài ngày xa cách, cô không giấu được niềm hạnh phúc của mình khi đoàn tụ với chồng con. Nữ đại gia Myanmar đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên ông xã và con trai nhỏ, ngầm chứng minh cuộc sống hôn nhân đang vô cùng viên mãn.
Tiếp đó, cô còn chia sẻ trên Story loạt khoảnh khắc đời thường của chồng con, có sự xuất hiện của những người thân trong nhà.
Sau hơn nửa năm ly hôn với Hồng Nhung, Kelvin Gilmore tái hôn với nữ doanh nhân Thiri Thant Mon vào đầu năm 2019. Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung là một doanh nhân, diễn giả, phát ngôn viên nổi tiếng của chính phủ Myanmar. Tháng 9/2019, cặp đôi hân hoan chào đón con chung đầu tiên ra đời.
Theo thông tin Thiri Thant Mon từng chia sẻ, 20 năm trước cặp đôi đã có quan hệ tình cảm. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai đã quay về bên nhau.