Nữ đại gia Myanmar đăng ảnh chứng minh cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng cũ Hồng Nhung

Sau khi sinh con, doanh nhân Thiri Thant Mon thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung.

Cách đây ít ngày, doanh nhân Thiri Thant Mon vừa có chuyến đi Nga để thăm 2 con trai riêng đang sống với chồng cũ. Cô khoe ảnh bên hai con nhưng không có sự xuất hiện của Kevin Gilmore và quý tử vừa chào đời.

Thiri Thant Mon rạng rỡ bên hai con trai riêng - Ảnh: FB

Ít giờ trước, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đăng tải dòng chia sẻ thông báo đã trở về. Sau vài ngày xa cách, cô không giấu được niềm hạnh phúc của mình khi đoàn tụ với chồng con. Nữ đại gia Myanmar đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên ông xã và con trai nhỏ, ngầm chứng minh cuộc sống hôn nhân đang vô cùng viên mãn.

Vợ mới của Kelvin Gilmore khoe ảnh ngọt ngào bên gia đình nhỏ - Ảnh: Story

Tiếp đó, cô còn chia sẻ trên Story loạt khoảnh khắc đời thường của chồng con, có sự xuất hiện của những người thân trong nhà.

Nữ doanh nhân thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường của gia đình - Ảnh: Story

Sau hơn nửa năm ly hôn với Hồng Nhung, Kelvin Gilmore tái hôn với nữ doanh nhân Thiri Thant Mon vào đầu năm 2019. Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung là một doanh nhân, diễn giả, phát ngôn viên nổi tiếng của chính phủ Myanmar. Tháng 9/2019, cặp đôi hân hoan chào đón con chung đầu tiên ra đời.

Tổ ấm mới của chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh: FB

Theo thông tin Thiri Thant Mon từng chia sẻ, 20 năm trước cặp đôi đã có quan hệ tình cảm. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai đã quay về bên nhau.

Hậu ly hôn, Hồng Nhung khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50 khi đi chơi cùng 2 con song sinh Diva Hồng Nhung khoe nhan sắc rạng ngời nhân dịp đầu năm 2020. Cô được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc trẻ trung dù đã bước sang tuổi 50.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dai-gia-myanmar-dang-anh-chung-minh-cuoc-song-hanh-phuc-vien-man-ben-chong-cu-hong-nhung-348249.html