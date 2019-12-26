Hiếm lắm chồng cũ Hồng Nhung mới lộ diện bên con mới sinh, em bé giống bố như đúc

Hậu trường 26/12/2019 14:56

Doanh nhân Thiri Thant Mon hào hứng khoe khoảnh khắc chồng cũ Hồng Nhung - ông xã Kelvin Gilmore ôm con trai 3 tháng tuổi.

Sau khi ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung nhanh chóng kết duyên với nữ doanh nhân thành đạt người Myanmar. Tháng 9 vừa qua, Kelvin Gilmore và vợ mới Thiri Thant Mon hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời khỏe mạnh. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng cô vẫn đăng một vài khoảnh khắc đáng yêu của em bé. Tuy nhiên cô rất hiếm khi đăng ảnh có cả chồng và con chung.

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Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau hơn nửa năm kết hôn - Ảnh: FB
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Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, cô đã có hai con trai riêng - Ảnh: FB
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Nữ doanh nhân công khai diện mạo con trai mới chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, nhận dịp Giáng sinh, nữ đại gia Myanmar bất ngờ đăng tải bức ảnh chồng và con trai thứ 3. Trong ảnh, Kelvin Gilmore hạnh phúc ôm con trai 3 tháng tuổi trong vòng tay. Có thể thấy, cậu nhóc khá bụ bẫm và cứng cáp. Con trai của Thiri Thant Mon sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn giống bố.

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Nhân dịp Noel, nữ doanh nhân công khai khoảnh khắc ấm áp của chồng và con trai kháu khỉnh - Ảnh: FB
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Bức ảnh gia đình đủ 3 thành viên được vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung công khai - Ảnh: FB

Sau 8 năm chung sống, ca sĩ Hồng Nhung thông báo ly hôn chồng Tây vào giữa năm 2018. Hiện hai bé Tôm và Tép sống cùng mẹ.

Đầu năm 2019, Kelvin Gilmore làm lễ cưới với bà xã hiện tại. Thiri Thant Mon từng bị nghi là "người thứ 3" khiến hôn nhân của Hồng Nhung "đứt gánh giữa đường". Trước những thông tin không hay, chồng cũ của nữ ca sĩ lên tiếng khẳng định anh chỉ bắt đầu mối quan hệ mới khi đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn.

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Sau 2 tháng sinh nở, nữ đại gia Myanmar hé lộ cuộc sống thật với chồng cũ Hồng Nhung

Doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung vừa gửi lời cảm ơn đến ông xã Kevin Gilmore nhân dịp Lễ Tạ ơn, ngầm khoe hôn nhân hạnh phúc.

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Từ khóa:   Hồng Nhung Thiri Thant Mon ca sĩ Hồng Nhung

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