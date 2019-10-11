Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe ảnh gia đình, lần đầu lộ mặt con trai 1 tháng tuổi

Sau 1 tháng hạ sinh con trai chung với chồng cũ Hồng Nhung, doanh nhân Thiri Thant Mon vừa công khai diện mạo con trai cưng.
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Từ khi kết hôn với chồng cũ Hồng Nhung, trang cá nhân của doanh nhân Thiri Thant Mon nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Sau gần nửa năm làm đám cưới, cuối tháng 8 năm nay, cặp đôi tiết lộ về chuyện sắp chào đón con chung đầu tiên ra đời. Sau đó không lâu, Thiri Thant Mon vui mừng thông báo đã hạ sinh con trai chào đời khỏe mạnh và đăng ảnh đôi bàn chân bé xíu đáng yêu của quý tử.
Sau 1 tháng "vượt cạn", ít giờ trước, vợ mới của chồng cũ diva Hồng Nhung lần đầu khoe diện mạo em bé. Dù chào đời chưa bao lâu nhưng cậu nhóc khá cứng cáp và kháu khỉnh. Em bé được khen trông như thiên thần khi ngủ trong tư thế nằm nghiêng.
Đáng chú ý, cô cũng đổi hình đại diện trên Facebook cá nhân bằng bức ảnh gia đình 3 thành viên. Trong ảnh, Kevin Gilmore cười hạnh phúc ôm vợ con vào lòng.
Vợ mới của chồng cũ Hồng nhung - Thiri Thant Mon là một doanh nhân thành đạt, diễn giả quyền lực của Myanmar. Trước khi kết hôn với Kevin Gilmore, cô có hai con trai riêng.