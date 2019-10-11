Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe ảnh gia đình, lần đầu lộ mặt con trai 1 tháng tuổi

Sau 1 tháng hạ sinh con trai chung với chồng cũ Hồng Nhung, doanh nhân Thiri Thant Mon vừa công khai diện mạo con trai cưng.

Từ khi kết hôn với chồng cũ Hồng Nhung, trang cá nhân của doanh nhân Thiri Thant Mon nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Sau gần nửa năm làm đám cưới, cuối tháng 8 năm nay, cặp đôi tiết lộ về chuyện sắp chào đón con chung đầu tiên ra đời. Sau đó không lâu, Thiri Thant Mon vui mừng thông báo đã hạ sinh con trai chào đời khỏe mạnh và đăng ảnh đôi bàn chân bé xíu đáng yêu của quý tử.

Tháng 9 vừa qua, doanh nhân Thiri Thant Mon hạnh phúc khoe vừa hạ sinh con trai thứ 3 - Ảnh: FB

Sau 1 tháng "vượt cạn", ít giờ trước, vợ mới của chồng cũ diva Hồng Nhung lần đầu khoe diện mạo em bé. Dù chào đời chưa bao lâu nhưng cậu nhóc khá cứng cáp và kháu khỉnh. Em bé được khen trông như thiên thần khi ngủ trong tư thế nằm nghiêng.

Sau 1 tháng sinh nở, cô đã công khai diện mạo quý tử. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân còn đăng kèm khoảnh khắc đáng yêu của hai con riêng ngày thơ bé - Ảnh: FB

Đáng chú ý, cô cũng đổi hình đại diện trên Facebook cá nhân bằng bức ảnh gia đình 3 thành viên. Trong ảnh, Kevin Gilmore cười hạnh phúc ôm vợ con vào lòng.

Ảnh gia đình đầy đủ 3 thành viên của Kevin Gilmore và Thiri Thant Mon được công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại Myanmar vào đầu năm 2019 - Ảnh: FB

Vợ mới của chồng cũ Hồng nhung - Thiri Thant Mon là một doanh nhân thành đạt, diễn giả quyền lực của Myanmar. Trước khi kết hôn với Kevin Gilmore, cô có hai con trai riêng.

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