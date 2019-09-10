Chồng cũ Hồng Nhung đón con chung đầu tiên với vợ đại gia Myanmar, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Hậu trường 10/09/2019 17:22

Sau nửa năm tái hôn với vợ đại gia người Myanmar, chồng cũ Hồng Nhung hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung hạnh phúc khoe vừa hạ sinh con thứ 3 thành công. Cô chia sẻ ảnh đôi bàn chân bé xíu đáng yêu của nhóc tỳ mới chào đời kèm chú thích: "Newly minted monkey" (Tạm dịch: Khỉ con mới ra đời).

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Hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ được Thiri Thant Mon đăng tải cách đây ít phút thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hình ảnh này nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Người thân, bạn bè nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng cô "vượt cạn" thành công.

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Cách đây không lâu, nữ doanh nhân cùng ông xã chụp bộ ảnh bầu tình cảm, ghi lại kỷ niệm bên con sắp chào đời - Ảnh: FB

Gần một năm sau ngày kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm với diva Hồng Nhung, tháng 4/2019, Kevin Gilmore chính thức làm đám cưới với doanh nhân Thiri Thant Mon. Từ ngày "về chung nhà", cặp đôi thường xuyên công khai nhiều khoảnh khắc lãng mạn, tình tứ bên nhau.

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Hình ảnh tại đám cưới của cặp đôi vào đầu tháng 4 vừa qua - Ảnh: FB

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Khoảnh khắc đời thường vô cùng ngọt ngào, tình tứ của cặp đôi sau khi kết hôn - Ảnh: FB

Thời điểm công khai tình cảm với chồng cũ Hồng Nhung, nữ doanh nhân gốc Myanmar bị nghi là "người thứ 3" phá đám hôn nhân của nàng diva hàng đầu Việt Nam. Trước thông tin này, Kevin Gilmore đã lên tiếng phủ nhận. Về phía Hồng Nhung, cô không có bất cứ phát ngôn nào về vấn đề nhạy cảm này mà tập trung lo cho công việc và hai con.

Chồng cũ sắp có con sau ly hôn, Hồng Nhung sống hạnh phúc bên 'tình yêu lớn' của đời mình

Chồng cũ sắp có con sau ly hôn, Hồng Nhung sống hạnh phúc bên 'tình yêu lớn' của đời mình

1 năm sau ly hôn, diva Hồng Nhung đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Cô đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên hai con song sinh.

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Từ khóa:   diva Hồng Nhung Kevin Gilmore Thiri Thant Mon

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