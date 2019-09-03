Chồng cũ sắp có con sau ly hôn, Hồng Nhung sống hạnh phúc bên 'tình yêu lớn' của đời mình

Hậu trường 03/09/2019 16:12

1 năm sau ly hôn, diva Hồng Nhung đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Cô đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên hai con song sinh.

Những ngày qua, dư luận xôn xao với thông tin vợ doanh nhân người Myanmar của chồng cũ Hồng Nhung sắp sinh con sau nửa năm làm đám cưới. Cuộc sống của diva Hồng Nhung sau ly hôn càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Theo dõi trang cá nhân của Hồng Nhung, có thể thấy nữ ca sĩ đã vượt qua biến cố hôn nhân. Cô đang sống vui vẻ bên "tình yêu lớn" của đời mình là hai con song sinh và niềm đam mê với âm nhạc.

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Diva Hồng Nhung vừa có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình ca sĩ Đoan Trang - Ảnh: FB
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Gương mặt rạng rỡ của bà mẹ đơn thân cho thấy cuộc sống của cô đang rất ổn - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải hình ảnh nô nức đưa hai con Tôm - Tép đi học trở lại sau lễ. Ăn mặc giản dị, Hồng Nhung nở nụ cười hạnh phúc trên môi khi được đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường nhật.

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Hồng Nhung đưa hai con đi học trên chiếc xe gắn máy vô cùng giản dị - Ảnh: FB
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Ngoài việc học ở trường, nữ ca sĩ còn cho hai nhóc tỳ tham gia các hoạt động năng khiếu - Ảnh: FB
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Dù bận rộn, cô cũng luôn dành thời gian cho hai con, giúp các bé được sống vui vẻ, khỏe mạnh - Ảnh: FB

Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn viết dòng tâm sự dài nói về cuộc sống bình yên của ba mẹ con.

Cô chia sẻ: "Đi học mỗi sáng sau này sẽ trở thành ký ức tuổi thơ trong lành...

Những bận rộn sắp xếp từ nhà, ra đường trùm bóng cây, tới sân trường rộn rã... là một hành trình bé nhỏ, giản dị mà gắn bó của gia đình.

Mẹ Bống hơi bị vui vì trong 1 tuần đã làm hết được các việc họp trường, họp hai lớp khác nhau, đăng ký các câu lạc bộ cho học kỳ đầu cho hai cô cậu...

Nhìn các con đeo ba lô to hơn người, rảo bước vào trường, mẹ không khỏi cảm thấy nao nao... Mấy baby ngày nào, giờ đã đeo trách nhiệm bản thân trên chính đôi vai bé bỏng của mình...".

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Thiếu vắng ba, hai con nhà Hồng Nhung sống bình yên, vui vẻ bên mẹ - Ảnh: FB

Bài viết nói lên tâm trạng hạnh phúc của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi vui mừng vì sau biến cố hôn nhân, diva Hồng Nhung đã lấy lại được tinh thần lạc quan, tận hưởng cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên các con.

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