Sắp sinh, vợ đại gia của chồng cũ Hồng Nhung làm điều bất ngờ cho 2 con riêng của chồng

Hậu trường 03/09/2019 11:03

Doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi làm điều này cho các con riêng của chồng.

Sau nửa năm kết hôn, hiện vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon sắp sinh con. Cô công khai khoe bụng bầu lớn trên mạng xã hội cách đây ít ngày. Được biết, Thiri Thant Mon đang bước vào tháng cuối thai kỳ. Hiện cô đã tạm ngưng tất cả công việc tập trung dưỡng thai. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân còn tham gia lớp học vẽ tranh để thư giãn trong khi đợi em bé chào đời.

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Doanh nhân Thiri Thant Mon sắp hạ sinh con chung đầu tiên với chồng Tây - Ảnh: FB
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Ảnh thân mật của cặp đôi sau khi 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Mới đây nhất, cô đăng tải thành quả của mình sau thời gian học lên trang cá nhân. Điều gây bất ngờ là những nhân vật chính xuất hiện trong bức tranh, ngoài hai con trai ruột, Thiri Thant Mon còn phát họa chân dung cặp song sinh của diva Hồng Nhung là Tôm và Tép.

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Đây là lần đầu tiên nữ doanh nhân Myanmar làm điều này cho các con riêng của chồng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, vợ mới của Kevin Gilmore nhận được nhiều lời khen từ bạn bè vì khả năng hội họa của mình. Đặc biệt, khi được hỏi về hai gương mặt lạ xuất hiện trong bức tranh này, cô không ngần ngại tiết lộ: "Cặp sinh đôi của Kevin".

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Sau 8 năm chung sống, diva Hồng Nhung và chồng cũ có một cặp song sinh đáng yêu. Hiện hai bé đang sống cùng mẹ tại Việt Nam - Ảnh: FB

Hồng Nhung và Kevin Gilmore thông báo ly hôn vào giữa năm 2018. Thời điểm này, nữ đại gia người Myanmar từng bị hoài nghi là "kẻ thứ 3" phá đám khiến hôn nhân của nữ diva "gãy gánh giữa đường". Trước sự hoài nghi của dư luận, chồng cũ Hồng Nhung đã lên tiếng phủ nhận.

Sắp sinh, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe bụng bầu 'to đùng' được chồng ôm ấp thân mật

Sắp sinh, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe bụng bầu 'to đùng' được chồng ôm ấp thân mật

Dù bầu tháng cuối bụng đã rất lớn, nhưng vợ đại gia của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon vẫn cùng chồng chụp bộ ảnh làm kỷ niệm.

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Từ khóa:   Hồng Nhung Thiri Thant Mon diva Hồng Nhung

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