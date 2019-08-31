Sắp sinh, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe bụng bầu 'to đùng' được chồng ôm ấp thân mật

Dù bầu tháng cuối bụng đã rất lớn, nhưng vợ đại gia của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon vẫn cùng chồng chụp bộ ảnh làm kỷ niệm.

Cách đây ít ngày, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon đã tiết lộ thông tin đang mang thai khi trò chuyện với một người bạn. Theo nội dung được chia sẻ, vợ của Kevin Gilmore đang mang bầu ở tháng cuối. Cô bắt đầu nghỉ thai sản vào cuối tháng 8 đợi ngày sinh em bé.

Sau đám cưới, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Mới đây, Thiri Thant Mon nhận được sự quan tâm của mọi người khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh tình tứ bên chồng. Có thể thấy, nữ đại gia người Myanmar vô cùng tự tin và thần thái trước ống kính dù bụng to vượt mặt. Trong ảnh, Kevin Gilmore cũng trao cho bà xã cái ôm đầy yêu thương và nụ cười hạnh phúc khi sắp chào đón con chung đầu tiên.

Cặp đôi chụp ảnh bầu kỷ niệm khi sắp chào đón con chung đầu tiên ra đời - Ảnh: FB

Hiện Thiri Thant Mon đã ngưng mọi công việc, đợi ngày sinh con - Ảnh: FB

Khi tái hôn với chồng cũ Hồng Nhung, doanh nhân Thiri Thant Mon đã có hai người con riêng. Cô được biết đến là doanh nhân thành đạt và nhà ngoại giao có máu mặt tại Myanmar.

Hơn nửa năm sau khi thông báo ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung tổ chức đám cưới với đại gia người Myanmar - Ảnh: FB

Sau gần 10 năm chung sống, diva Hồng Nhung thông báo ly hôn với chồng Tây vào giữa năm 2018 và được quyền nuôi hai con song sinh. Vượt qua những ngày đầu chông chênh, hiện bà mẹ đơn thân đã tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Cô tích cực chạy show phát triển đam mê với âm nhạc, thời gian còn lại nữ ca sĩ dành hết cho hai con. Về chuyện tình cảm, Hồng Nhung vẫn đi về lẻ bóng, cô chưa tiết lộ bất kỳ điều gì mới về vấn đề này.

Giữa lúc Hồng Nhung làm việc đến kiệt sức hậu ly hôn, chồng cũ sắp có con với vợ đại gia Myanmar Không còn là lời đồn đoán, qua đoạn hội thoại với một người bạn, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đã chính thức lên tiếng về chuyện sắp sinh con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-sinh-vo-moi-cua-chong-cu-hong-nhung-khoe-bung-bau-to-dung-duoc-chong-om-ap-than-mat-336291.html