Sau 2 tháng sinh nở, nữ đại gia Myanmar hé lộ cuộc sống thật với chồng cũ Hồng Nhung

Hậu trường 29/11/2019 11:16

Doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung vừa gửi lời cảm ơn đến ông xã Kevin Gilmore nhân dịp Lễ Tạ ơn, ngầm khoe hôn nhân hạnh phúc.

Đầu năm 2019, chồng cũ Hồng Nhung chính thức tái hôn với doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Tháng 9 vừa qua, cặp đôi hân hoan chào đón con trai chung đầu tiên ra đời. Nữ doanh nhân đã công khai diện mạo quý tử và khoe ảnh gia đình hạnh phúc bên chồng. Riêng Kevin Gilmore, anh hạn chế chia sẻ về vợ và con mới sinh.

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Ảnh gia đình hạnh phúc được nữ doanh nhân công khai sau ít ngày con chung ra đời - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Thiri Thant Mon vừa đăng tải status nhân dịp Lễ Tạ ơn. Qua đây, bà mẹ ba con khoe cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng cũ Hồng Nhung. Nữ doanh nhân gửi lời cảm ơn đến ông xã và khoe được chồng yêu chiều, sẵn sàng vào bếp nấu nướng cho mình.

Sau 2 tháng sinh nở, nữ đại gia Myanmar hé lộ cuộc sống thật với chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh 2
Cô khoe khéo cuộc sống hôn nhân viên mãn sau khi tái hôn và sinh con - Ảnh: FB

Nguyên văn dòng tâm sự của Thiri Thant Mon (tạm dịch): "Chúc mừng Lễ Tạ ơn đến tất cả những ai đang tổ chức ăn mừng. Lễ Tạ ơn là dịp lễ quan trọng của người Mỹ mà tôi rất yêu thích. Tôi có rất nhiều điều để biết ơn. Tôi rất biết ơn gia đình của mình, các chàng trai của tôi và những người bạn. Những người đã chọn yêu tôi và đến trong đời tôi lúc tôi vui hay buồn, bất kể tôi tốt hay xấu. Cảm ơn mọi người đã yêu mến và dành cho tôi những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người. (Em cũng rất biết ơn tài nấu món gà tây của chồng)".

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Chồng cũ Hồng Nhung cưng chiều vợ mới khi cô mang thai - Ảnh: FB
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Doanh nhân Thiri Thant Mon có hai con trai riêng trước khi kết hôn với Kevin Gilmore - Ảnh: FB

Sau 8 năm chung sống, Hồng Nhung thông báo ly hôn chồng ngoại quốc vào giữa năm 2018. Cả hai chia tay trong hòa thuận, không tranh chấp hay lời qua tiếng lại. Hiện tại, cặp song sinh đang sống cùng mẹ tại Việt Nam.

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe ảnh gia đình, lần đầu lộ mặt con trai 1 tháng tuổi

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe ảnh gia đình, lần đầu lộ mặt con trai 1 tháng tuổi

Sau 1 tháng hạ sinh con trai chung với chồng cũ Hồng Nhung, doanh nhân Thiri Thant Mon vừa công khai diện mạo con trai cưng.

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Từ khóa:   Hồng Nhung Thiri Thant Mon Kevin Gilmore

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